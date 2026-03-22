Así recorre Jesús Nazareno de la Caída las calles de Antigua (video)

-

La Antigua Guatemala vive la pasión y la tradición de la Cuaresma, reflejando la fe y devoción de los guatemaltecos.

OTRAS NOTICIAS: La guía turística para conocer las Áreas Protegidas de Guatemala

Desde la aldea de San Bartolomé Becerra, salió la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Caída hacia La Antigua Guatemala.

Su salida fue a las 3:00 horas de este domingo 22 de marzo y su retorno se estima sea a la 01:00 horas del 23 de marzo.

Ante su paso frente a la Parroquia de San José, deslumbró la magnitud del anda y la cantidad de creyentes que la admiran y veneran.

La consagrada imagen del Jesús Nazareno de la caída, en Antigua, recorre este domingo 22 de marzo.

:@FredyHSoy502 pic.twitter.com/0Q1EEqU4xK — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) March 22, 2026

Así avanza la procesión de la Santísima Virgen de Dolores, en Antigua.

: @FredyHSoy502 pic.twitter.com/y5DQRtGmsY — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) March 22, 2026

Para este cortejo procesional y otras actividades culturales y de la época de Cuaresma, se estima que al menos un millón de personas visitarán la ciudad colonial durante este fin de semana.

Jesús Nazareno de la caída durante este domingo 22 de marzo.

: @FredyHSoy502 pic.twitter.com/ErghRrCtL3 — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) March 22, 2026

(Foto: Municipalidad de La Antigua)