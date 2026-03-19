Actividades en Antigua Guatemala este fin de semana de Cuaresma

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La Ciudad Colonial se prepara para celebrar la procesión de Jesús Nazareno de la Caída y los 400 años del natalicio del Hermano Pedro, toma en cuenta estas recomendaciones.

La Antigua realizará varias actividades de vital importancia en la fe católica:

1. El fin de semana (21 y 22 de marzo) será el recorrido de mayor duración de la Cuaresma, la procesión de Jesús Nazareno de la Caída, acompañada por la Santísima Virgen de Dolores y su Hermandad, en un camino de recogimiento y redención. Esta recorre las calles desde San Bartolomé Becerra.

Foto: Carlos Vicente/Soy502.

2. Se realizará la conmemoración de los 400 años del nacimiento del Santo Hermano Pedro, por ello, la iglesia San Francisco el Grande invita a visitar la tumba donde se encuentran los restos del primer santo guatemalteco, que estará abierta al público.

3. Habrá nueve velaciones en templos antigüeños.

4. Se celebrará el segundo "Festival de la Estaticia" y la "Exposición de Macetas Florales" en la aldea San Pedro Las Huertas.

Este sábado y domingo, hasta un millón 300 mil personas de distintos rincones del mundo y de Guatemala podrían visitar la Ciudad de las Flores.

Toma en cuenta estas recomendaciones

1. Entérate de los horarios de salida de las procesiones para que no te pierdas ningún detalle. Ubica la procesión en tiempo real y consulta el mapa del perímetro, parqueos, rutas de buses gratis Ingresa a muniantigua.gob.gt para ver los parqueos disponibles, aquí.

2. Si está en tus posibilidades, busca hospedaje en la ciudad colonial desde la noche del viernes 20 de marzo.

3. Hidrátate bien, lleva contigo recipiente con agua para mantenerte bien.

4. Usa ropa y calzado cómodo. Toma en cuenta que estarás caminando y parado la mayor parte del tiempo, lleva tenis o calzado especial para cuidar de tus pies. Prendas frescas, de algodón y otros materiales naturales te ayudarán a evitar golpes de calor.

5. Mantente alerta y cuida de tus niños, no les quites tu atención para evitar que se pierdan. Pídeles que memoricen los números telefónicos de importancia, por si se pierden.

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