Jorge Quiñonez, el chef guatemalteco que triunfa en Egipto

Jorge Quiñonez triunfa en un restaurante en Egipto, especializado en cocina española. El guatemalteco, chef ejecutivo de Jeeda's, ubicado en la ciudad de Alejandría, conversó con Soy502 acerca de su trabajo y los pasos que realizó para llegar a este exótico país, ubicado entre África y Medio Oriente.

Jorge se graduó en Guatemala como chef internacional en el Instituto Técnico de Capaciones, Intecap, y poco a poco construyó una carrera llena de éxitos.

"Inicié mis estudios a los 17 años, me ofrecieron participar en una competencia en Intecap, un premundial juvenil donde me fue bastante bien, gané el segundo lugar, el primer lugar iría a Colombia, pero por diversas causas el primer lugar no pudo viajar y yo terminé representando a Guatemala en el país sudamericano, fue una experiencia que marcó parte de mi vida profesional", explicó a Soy502.

Más adelante, Intecap otorgó a Jorge una beca para estudiar en la prestigiosa escuela "Le Cordon Bleu", especializada en cocina francesa, en México.

Al regresa a Guatemala, Quiñonez compartió con los maestros lo aprendido en el extranjero, al mismo tiempo se especializó en pedagogía, también en Intecap, además adquirió una pasantía en cocina.

El guatemalteco no se quedó ahí y decidió buscar oportunidades fuera del país para crecer.

"Escribí a varios lugares en México, Perú y Europa, elegí ir a Valencia, España, a un restaurante con 3 estrellas Michelin, que se encontraba en la lista de los mejores del mundo e inicié como practicante", contó.

Luego de un tiempo el jefe de cocina le dio la oportunidad de estar junto a él "adquirí mucho conocimiento, además era una gran persona", agregó.

Al regresa de nuevo a Guatemala, trabajó en restaurantes reconocidos hasta que un día, uno de sus clientes, que admiraba sus platos, le comentó acerca de una vacante en Egipto. Así se mudó al país árabe e inició como chef ejecutivo el 26 de enero del 2020.

Uno de los desafíos más grandes del guatemalteco fue el idioma:

"Llegar a un lugar donde no se habla nada de tu idioma natal y la escritura no es la misma fue un cambio muy grande", afirmando además que desde el primer día de trabajo tuvo que resolver cómo se comunicaría con su equipo en la cocina.

"Era el restaurante más nuevo de la ciudad, las personas hacían cola afuera y llegué sin entender nada, así que tomé una hoja y apunté los números del 1 al 30, los nombres de cada uno de mi equipo y lo más importante: como se decía sal, azúcar, agua, sartén, olla y aceite, lo básico en una cocina, esa fue mi guía", acertó.

Quiñonez dio un tip muy importante acerca de su proceso profesional: para ser chef, no solo se necesita ser buen cocinero, "se requiere controlar tus emociones y mucha disciplina".

Acerca de este reto dijo:

"Los guatemaltecos tenemos una capacidad de adaptación impresionante, me ha enseñado mucho algo ser guatemalteco: si no funciona de una manera, funciona de otra; el día a día en Guatemala es el que más agradezco, pues me ha abierto puertas acá".

El chef ejecutivo también comentó otros detalles a los que tuvo que adaptarse en su nueva vida, trabajo y nueva cultura:

"Cambiar tu horario de 8 horas y trabajar de un solo 15 y 16 horas al día fue difícil, me metí a clases de árabe, cambié muchísimo mi manera de trabajar, de como llevar una cocina, me he vuelto más humano, tenía un chip y siento que trabajaba como una máquina pero cambié muchísimo, me ha ayudado el deporte, practico triatlón, mi rutina consiste en iniciar el día entrenado, luego como, descanso un poco y me voy a trabajar".

Acerca de cómo ha sido su primer año en Egipto cuenta:

"Me siento orgulloso de lo que se ha implementado en Jeeda’s, por lo menos 4 días a la semana, el restaurante está a tope en lo que cabe por las restricciones por la pandemia, llega mucha gente fiel, que viene todas las semanas, sé lo que les gusta comer, les ofrezco cosas nuevas y sin dudar confían, el egipcio es muy pasional y aprender a manejar su energía de manera positiva es increíble, cuando se gana el respeto de un egipcio son personas muy leales", explicó.

"Me enfoco en dar calidad a la gente y eso nos ha colocado en ser el mejor restaurante de la ciudad".

El guatemalteco también afirma que tener un contacto humano con los clientes y conocer sus gustos es fundamental, este acercamiento le ha dado la oportunidad de llegar hasta Egipto.

Acerca de la profesión dijo:

"Requiere de mucha disciplina y sacrificio, se tienen que dejar muchas cosas como trabajar en descansos, dejar de disfrutar junto a los seres queridos, no existe Navidad o Año Nuevo, no todos los días se amanece al 100%, pero la disciplina es la que hace que te levantes todos los días".

"Al exponerte a nivel internacional te das cuenta de que los guatemaltecos somos una joya y tenemos mucho para dar, tenemos el balance entre la razón y la emoción, hay un fuego en nuestra sangre que nos hace ver las cosas distintas y me lo dicen. 'El latino tiene una vibra distinta'".

Un consejo fundamental de Jorge a quienes desean salir y brillar fuera del país es:

"Dejé que me llamaran soñador y he llegado lejos, a veces ponemos nombre, color y tamaño a los sueños, pero se vale pensar en grande ir más allá, hay que tener una idea clara de lo que se quiere o se espera y continuar, mi familia siempre me dijo: no depende del dinero, depende del trabajo duro".

Jeeda's es un restaurante especializado en cocina española, fue fundado por la especialista en hotelería, graduada en Suiza, Jeeda Elsakhawi, quien trabajó en la cadena de hoteles de lujo y resorts Four Seasons, ha llevado su experiencia a Dubai y España previo a abrir este lugar.

