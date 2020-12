Aplicación guatemalteca gana el premio iPhone App del Año 2020

La aplicación "Wakeout", creada por los guatemaltecos Andrés Canella y Pedro Wunderlich, recibió el premio de App Store como el iPhone App del Año 2020.

La creación fue un gran éxito este año. Soy502 conversó con Andrés, quien contó su experiencia al recibir este reconocimiento.

"Hace tres años mi socio Pedro y yo creamos la app, con la misión de ayudar al mundo a moverse un poco más con mini ejercicios que puedes hacer en donde estés".

"A lo largo del tiempo, construimos nuestro catálogo con 1,200 movimientos, en una variedad de lugares: en la cocina, la sala, el comedor, el cuarto, el carro y en el avión, entre otros", agregó Canella.

Aplicación "Wakeout. (Foto: Andres Canella)

Acerca de cómo la plataforma creció, Andrés compartió la experiencia:

"Durante la cuarentena de 2020, Wakeout tomó especial auge en Estados Unidos. Construimos varias funcionalidades que facilitaban que familias enteras pudieran compartir una suscripción para ponerse activos juntos. Logramos ayudar a miles de familias a ser un poco más activas y a sentirse un poco mejor".

iPhone App del Año 2020. (Foto: Apple)

Sobre el premio que recibieron por parte de Apple Canella dijo: "Para nuestra sorpresa, Apple nos citó hace un mes para prepararnos para un anuncio especial. El Lunes 30 de Noviembre tuvimos una llamada directamente con el CEO de Apple, Tim Cook y otros del equipo Apple, nos anunciaron que Wakeout había sido nombrado como el iPhone App del Año 2020.

Thank you @AppStore for the featured, and all your amazing support!! https://t.co/TBNa31svKM — Andres Canella (@AndresCanella) July 23, 2018

Andrés también explicó cómo se sintieron al sostener el galardón en sus manos: "Nos enviaron un premio hermoso que pesa como 10 libras, es un honor increíble".

En 2013, Luis Von Ahn recibió este galardón con la aplicación Duolingo.

Andrés cerró la entrevista con esta frase: "Como dijo Marcos Andres Antil en un tweet: en Guatemala ¡sí se puede!"

Ingresa aquí para conocer más sobre Wakeout.

Ingresa aquí para conocer las 15 mejores aplicaciones del año.

#Guatemala es un hub tecnológico. Hay talento. Nuestra gente lo demuestra cada día.



Y hoy, Pedro y Andres nos lo demuestran con su app Wakeout! ganando el prestigioso premio App del Año para iPhone 2020. #Guatemala se gano el premio más grande e importante de Apple. Proud! pic.twitter.com/ji2oiHwgUl — Marcos Antil (@MarcosAntil) December 2, 2020

This is surreal! I'm excited to share that Apple has named our app Wakeout as the iPhone App of the Year for 2020. It has been a privilege to help families stay active during this tough year. A big shoutout to all Guatemalan entrepreneurs: Keep at it, it will come! pic.twitter.com/tVxJ5CQhl5 — Pedro Wunderlich ⚡️ (@pddro) December 3, 2020

