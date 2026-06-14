Joven de 21 años es atacado a tiros a pocos metros de su vivienda

El cuerpo de la víctima quedó sobre la acera.
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El hombre de 21 años, fue asesinado a balazos durante un ataque armado ocurrido en la 4a. calle y 12 avenida de la zona 1 de Mixco.
Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el hecho y, al llegar al lugar, evaluaron a la víctima; sin embargo, constataron que ya había fallecido a consecuencia de múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Al lugar también se presentaron familiares del joven, quienes lo identificaron ante las autoridades e indicaron que residía a pocos metros de donde ocurrió el crimen y manifestaron desconocer las razones por las que fue atacado.
La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena, mientras el Ministerio Público (MP) recolectaba evidencia para el desarrollo de la investigación y así establecer el móvil del ataque y dar con los responsables del crimen.