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Joven de 21 años es atacado a tiros a pocos metros de su vivienda

  • Con información de Eunice Valdez / colaboradora
14 de junio de 2026, 12:15
Desconocidos dispararon contra un hombre en Mixco. (Foto:&nbsp;Archivo/Soy502)

Desconocidos dispararon contra un hombre en Mixco. (Foto: Archivo/Soy502)

El cuerpo de la víctima quedó sobre la acera.

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El hombre de 21 años, fue asesinado a balazos durante un ataque armado ocurrido en la 4a. calle y 12 avenida de la zona 1 de Mixco.

Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el hecho y, al llegar al lugar, evaluaron a la víctima; sin embargo, constataron que ya había fallecido a consecuencia de múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Al lugar también se presentaron familiares del joven, quienes lo identificaron ante las autoridades e indicaron que residía a pocos metros de donde ocurrió el crimen y manifestaron desconocer las razones por las que fue atacado.

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena, mientras el Ministerio Público (MP) recolectaba evidencia para el desarrollo de la investigación y así establecer el móvil del ataque y dar con los responsables del crimen.

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