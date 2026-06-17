Joven es asesinada a balazos tras ser llevada a un lugar desolado

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La víctima murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

Una mujer de aproximadamente 20 años fue asesinada a balazos en el sector El Anono de la aldea Ciénaga Grande, en San José Pinula.

De manera preliminar se dio a conocer que la víctima se conducía con un hombre a bordo de una motocicleta, quien aprovechó lo desolado del sector para bajarla en el lugar y dispararle en repetidas ocasiones en la cabeza y darse a la fuga.

Vecinos del sector salieron para ver lo ocurrido y, al encontrar a la mujer herida, alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes a su llegada ya nada pudieron hacer debido a la gravedad de las heridas.

(Foto: CVB)

Al lugar también se presentaron detectives de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP), quienes investigan el crimen.

Según las autoridades, la víctima aún no ha sido identificada, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue del Inacif, donde esperan que familiares la reconozcan.