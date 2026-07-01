Juramentan a atletas que competirán en Santo Domingo 2026

Guatemala empieza sentir los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la juramentación oficial de la delegación que representará al país en la máxima cita regional del ciclo olímpico, programada del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.
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El acto se llevó a cabo este miércoles en el gimnasio Teodoro Palacios Flores, donde atletas, autoridades y aficionados protagonizaron una emotiva ceremonia de respaldo a los deportistas nacionales. La delegación guatemalteca estará integrada por 480 atletas, quienes competirán en 38 de los 40 deportes convocados para esta edición.
Durante la ceremonia fueron presentados los abanderados nacionales: el nadador Erick Gordillo y la taekwondista Alejandra Higueros, quienes tendrán el honor de portar el pabellón patrio en la inauguración y la clausura de las justas. Los atletas que aún se encuentran fuera del país serán juramentados al incorporarse en territorio dominicano.
Entre las principales figuras destacan la campeona olímpica Adriana Ruano, el medallista olímpico Jean Pierre Brol, así como referentes del atletismo como Erick Barrondo, Alberto González, Mario Pacay, Viviana Aroche y Sandra Raxón. También sobresalen Lucero Mejía y Melissa Diego en natación, además de Marcelo del Cid y Thomas Flossbach en tiro con arco.
Guatemala buscará una destacada actuación y, al mismo tiempo, sumar la mayor cantidad posible de plazas para los Juegos Panamericanos de 2027 en Perú.