Viviana Aroche logra oro panamericano de Atletismo en Colombia

La atleta guatemalteca Viviana Aroche volvió a poner en alto el nombre del país al conquistar la medalla de oro en la prueba de los 10 mil metros planos durante el Campeonato Panamericano de Atletismo Mayores Medellín 2026, disputado el domingo en Colombia.
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Aroche firmó una destacada actuación al detener el cronómetro en 34 minutos, 41 segundos y 95 centésimas, registro que le permitió subir a lo más alto del podio y consolidarse como una de las principales figuras del atletismo centroamericano. Su victoria representa una nueva alegría para el deporte guatemalteco y reafirma su crecimiento en competencias del continente.
Con este resultado, la fondista aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de 2027, que se celebrarán en Perú del 23 de julio al 8 de agosto, donde buscará mantener el nivel que la llevó a conquistar el título panamericano.
Tras alcanzar la presea dorada, la guatemalteca recordó el motor de su vida. "Atrás de lo deportivo, tengo un hijo... me dedico completamente a él y al deporte", dijo Aroche.