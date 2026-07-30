Nuevo revés para Joviel Acevedo: juzgado falla a favor del Ministerio de Educación

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Un emplazamiento asociado a la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Mineduc y el sindicato de maestros fue levantado por el Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo a favor de la cartera educativa.

El Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo ordenó levantar el emplazamiento promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, a favor del Ministerio de Educación (Minduec).

Según la resolución, el órgano jurisdiccional determinó que el sindicato acudió a la vía judicial sin haber concluido la negociación en la vía directa.

Este fallo ésta asociado a un emplazamiento presentado el pasado 22 de abril que provocó la suspensión automática de la mesa de negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo entre la cartera educativa y el STEG.

#Comunicado | Urgente: nuevo fallo a favor del Mineduc



El Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo ordenó levantar el emplazamiento promovido por el STEG.



Los derechos laborales se respetan. El derecho a la educación no se negocia. pic.twitter.com/2oJRArxTfp — Mineduc Guatemala (@MineducGT) July 30, 2026

Una explicación

Al ser consultado, el vocero del Mineduc, David de León, confirmó que este tiene que ver con un emplazamiento que provocó la interrupción en la mesa de negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo "que sigue suspendido".

Agregó que esta acción no es la primera que se presenta contra el Mineduc, pues a principios de año un Comité Adhoc también hizo lo suyo, sin embargo, un Juzgado de Trabajo también decidió no otorgarlo.

Explicó de León, que esa oportunidad lo que se comprobó fue que dicho Comité estaba integrando por gente del STEG, lo que en realidad era la misma organización sindical.

Según de León, esta acción provocó que la mesa de negociación (que se reunían los miércoles) quedara interrumpida y se paralizara el diálogo, al emplazar y judicializar el caso.

Por último, con esta resolución, el vocero del Mineduc aseguró que el trámite legal promovido no se frena, sino que continúa en la vía judicial.