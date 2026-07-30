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Disparo en centro comercial: capturan a guardia de seguridad tras herir a compañero

  • Con información de Jorge Senté / Colaborador
30 de julio de 2026, 09:10
El presunto responsable de herir a su compañero fue puesto a disposición de las autoridades. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El presunto responsable de herir a su compañero fue puesto a disposición de las autoridades. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial luego del hecho armado.

EN CONTEXTO: Surgen detalles sobre el hecho armado en un centro comercial

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Gerlim Tista Alvarez, de 19 años, señalado como presunto responsable de herir con arma de fuego a un compañero de trabajo.

El hecho ocurrió en el interior de un centro comercial ubicado en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

El capturado fue identificado como: Gerlim Tista Alvarez. (Foto: PNC)
El capturado fue identificado como: Gerlim Tista Alvarez. (Foto: PNC)

Presuntamente, ambos laboraban como guardias de seguridad y, mientras la víctima se encontraba de descanso y ambos se saludaban, el arma de fuego que portaba el ahora detenido se accionó de forma accidental, impactando al compañero en la pierna derecha.

El herido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que los agentes consignaron una escopeta marca Hatsan, presuntamente utilizada en el incidente.

La escopeta utilizada por el detenido fue consignada. (Foto: PNC)
La escopeta utilizada por el detenido fue consignada. (Foto: PNC)

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