Disparo en centro comercial: capturan a guardia de seguridad tras herir a compañero

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial luego del hecho armado.
EN CONTEXTO: Surgen detalles sobre el hecho armado en un centro comercial
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Gerlim Tista Alvarez, de 19 años, señalado como presunto responsable de herir con arma de fuego a un compañero de trabajo.
El hecho ocurrió en el interior de un centro comercial ubicado en el kilómetro 7.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
Presuntamente, ambos laboraban como guardias de seguridad y, mientras la víctima se encontraba de descanso y ambos se saludaban, el arma de fuego que portaba el ahora detenido se accionó de forma accidental, impactando al compañero en la pierna derecha.
El herido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que los agentes consignaron una escopeta marca Hatsan, presuntamente utilizada en el incidente.