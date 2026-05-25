Picop arrolla a un motociclista que rebasaba por la derecha

La colisión quedó grabada por medio de una cámara de vigilancia del área.
OTRAS NOTICIAS: El joven de 21 años que tenía nueve órdenes de captura
Un percance vial quedó grabado en video luego que un picop y una motocicleta se vieran involucrados en una colisión.
El hecho sucedió en Tiquisate, Escuintla, cuando el automóvil intentó avanzar luego que en una fila de vehículos le cedieran el paso.
Mientras, en el video se observa una motocicleta que rebasaba por la derecha mientras intenta evadir el automóvil pero terminaron colisionando.
En el video se observa que tras el impacto, el conductor de la moto rueda un par de veces y termina de pie mientras el vehículo se detiene a la mita de la vía.
Ante los hechos, se recomienda conducir con precaución y siguiendo las leyes de tránsito para evitar accidentes.