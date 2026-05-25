El joven de 21 años que tenía nueve órdenes de captura

Alias "Skate" fue capturado durante un operativo en zona 1 ya que era requerido por distintos juzgados del país por una larga lista de delitos.
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Con apenas 21 años, Ángel "N", conocido con los alias de "Skate" y "Patineta", ya es requerido por distintos juzgados del país al poseer un amplio récord delictivo.
El joven fue capturado durante un operativo realizado en la 7a, avenida y 20 calle de la zona 1 capitalina, luego de que autoridades confirmaran su identidad, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Según la información, el detenido acumulaba nueve órdenes de aprehensión vigentes, la mayoría relacionadas con extorsión. Siete de los requerimientos fueron emitidos por este delito en juzgados de Huehuetenango, Mixco, Alta Verapaz y Guatemala entre 2023 y 2026.
Jorge Aguilar Chinchilla, subinspector de la PNC, dio a conocer que además de esos señalamientos, alias "Skate y/o Patineta" también era buscado por un caso especial de estafa requerido por un juzgado de Sacatepéquez y por un proceso relacionado con lavado de dinero y otros activos, vigente desde 2023 en un juzgado de Guatemala.