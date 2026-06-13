Lewandowski llega a Chicago para resolver su futuro en la MLS

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El futuro de Robert Lewandowski parece estar cada vez más cerca de definirse y todo apunta a que su próximo destino estará en la Major League Soccer (MLS).

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Luego de finalizar su etapa con el FC Barcelona tras cuatro temporadas desde su llegada en 2022, el experimentado delantero polaco ya analiza seriamente la posibilidad de continuar su carrera en Estados Unidos.

De acuerdo con diversos reportes desde España, Lewandowski se encuentra actualmente en territorio estadounidense acompañado de su representante, Pini Zahavi, con el objetivo de sostener reuniones y avanzar en las negociaciones con el Chicago Fire, club que ha mostrado un fuerte interés en incorporar al goleador europeo.

✈️ Robert Lewandowski, on his way to the US with his agent Pini Zahavi to decide on move to Chicago Fire.



MLS side pushing to get it done, Lewandowski to consider this option as @wlodar85 reported.



Understand contract offered valid for two or three years, up to Robert. pic.twitter.com/LzQsN7FK6q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Según las informaciones más recientes, el delantero de 37 años ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en la MLS, una opción que en este momento parece superar otras ofertas que también llegaron a su entorno. Entre ellas destacan propuestas desde Arabia Saudita, encabezadas por el Al Hilal, así como acercamientos de clubes históricos de la Serie A italiana como el AC Milan y la Juventus.

Medios estadounidenses aseguran que la oferta del Chicago Fire contempla un contrato por tres temporadas con ingresos cercanos a los 20 millones de dólares por año. De concretarse la operación, Lewandowski se convertiría en uno de los jugadores franquicia más importantes de la liga norteamericana y compartiría protagonismo con figuras como Messi, Suárez, Griezmann, entre otros.