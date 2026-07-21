Liberan el paso: manifestantes se retiran de la Calzada Roosevelt

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El paso en el sector ha quedado liberado.

Un grupo de taxistas bloqueó el paso a la altura del kilómetro 14, por el Molino de las Flores, esta mañana de martes 21 de julio.

Esto como rechazo al alza de los combustibles.

Luego de un par de horas y tras establecer un diálogo con las autoridades, los manifestantes decidieron retirarse del lugar, habilitando el paso.

El paso ha sido liberado en la Calzada Roosevelt



Video: Jorge Senté/colaborador pic.twitter.com/9ZaKbWQQlZ — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) July 21, 2026

La tarde del lunes 20 se registró un aumento en los precios de la gasolina en algunas estaciones de servicio, donde se refleja que la superior y la regular subieron alrededor de Q 1.53 por galón, mientras que el Diésel reflejó un aumento de Q 2.74.

Según la información compartida por el MEM, el precio del combustible superior debería ser de Q 39.56 y el de regular de Q 38.56 por galón. Mientras, el Diésel debería estar en Q 39.54 por galón.