Manifestación: largas filas de autos se registran en la Calzada Roosevelt (video)

Una gran congestión vial se reporta desde la altura del Molino de las Flores.
EN CONTEXTO: ¡Bloqueo en la Roosevelt! Manifiestan contra el alza a los combustibles
Largas filas de vehículos se han registrado esta mañana desde el kilómetro 14, a la altura del Molino de las Flores.
Un grupo de taxistas se ha concentrado en el lugar para manifestar por el aumento a los precios de los combustibles.
Agentes de tránsito ya están en el lugar para desviar a los conductores hacia las vías alternas.
Se ha habilitado el paso por el kilómetro 17.5, para que los que van para la ciudad puedan ingresar por la Comunicad, zona 10 de Mixco, hacia las Charcas.
Los que vienen de Occidente pueden virar hacia Santo Domingo Xenacoj, para entrar a San Pedro y San Juan Sacátepequez, para salir hacia la San Juan.
Este es el panorama: