La Liga Nacional de Guatemala regresa a la acción este fin de semana

-

La Copa del Mundo ya terminó, pero el futbol no se detiene y la cuenta regresiva para que la Liga Nacional de inicio llegó a su recta final.

El Torneo Apertura 2026 levantará el telón el viernes 24 de julio, dando inicio a una nueva temporada en la que 12 clubes pretenden arrancar con el pie derecho su travesía.

Municipal comenzará la defensa del título con la presión de mantenerse en la cima desde la primera fecha, mientras que Comunicaciones intentará dejar atrás la campaña anterior, donde pelearon por no descender, y pretenden volver a pelear por la copa, como su historia lo demanda.

Xelajú M. C. llega con hambre de revancha tras caer en la última final ante los rojos, y Antigua GFC buscará retomar el nivel que lo llevó al bicampeonato.

Los recién ascendidos, San Pedro y Suchitepéquez, también comenzarán un nuevo desafío con la misión de consolidarse en la máxima categoría. Para los shecanos será su primera experiencia en la máxima categoría, mientras que los venados regresan tras ocho años de ausencia.

La jornada inaugural ofrecerá duelos atractivos, primero con Antigua recibiendo a Marquense y luego con Municipal haciéndole los honores a Mixco, además de la visita de Comunicaciones a Suchitepéquez.

Tras varias semanas de pretemporada, amistosos y movimientos en el mercado de fichajes, la espera termina y el balón volverá a rodar en los estadios del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CSD Municipal (@rojos_municipal)

A continuación, te presentamos el recuento de fichajes y salidas de cada equipo que competirá en el Apertura 2026.

Municipal

Altas: Carlos Estrada, Erick Japa (DOM).

Bajas: Darwin Torres (URU), Cristian Jiménez, Figo Montaño, Yasnier Matos (CUB).

Comunicaciones

Altas: Dewinder Bradley, Kevin Grijalva, Brayam Castañeda, Diego Santis, Jonathan Moncada (NIC), Nelso García, Nicolás Olivera (URU).

Bajas: José Manuel Contreras (retiro), Rafael Morales (retiro), Edy Palencia, Erik González, José Grajeda, Josemaría Calderón, Deyner Padilla (COL), Wilson Pineda, Jorge Moreno, Andy Contreras, José Gálvez, Walter García, Ernesto Monreal (MÉX), Lynner García, José Corena (COL), Janpol Morales (PAN), Gael Sandoval (MÉX).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antigua G.F.C. (@soyantiguagfc)

Antigua GFC

Altas: José Gálvez, Allan García, Kevin López (HON), Jhosti Colindres, Camilo Mora (COL), Michael Zamora, Carlos González, Alejandro González, Matthew Mérida, Jorge Moreno, José Franco, Dilan Palencia, Juan David Moreno (COL), Suhander Zúñiga (CRC), Jehú Fajardo.

Bajas: Enzo Fernández (URU), Juan Osorio (COL), Estuardo Sicán, Dewinder Bradley, Diego Santis, Kevin Macareño (préstamo), Brandon de León, Marvin Ávila, Brayam Castañeda, Joshua Valencia, Kevin Grijalva y Oscar Santis.

Xelajú MC

Altas: Ernesto Monreal (MÉX), Oscar Mejía, Estuardo Sicán, Joshua Ubico, Diego Casas (URU), Erick González, José Joj, Justin Racancoj, Marcelo Hernández, Minor Álvarez (CRC), Ángel López (MÉX).

Bajas: Denilson Ochaeta, José Longo, Manuel Romero (PAR), Joffré Escobar (ECU), Nery Lobos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Deportivo Mixco (@deportivomixcooficial)

Mixco

Altas: Cristian Jiménez, Lynner García, Julio Cruz (MÉX) y Fabián Cuero (COL).

Bajas: Luis Rosas, Juan Carlos Pastor, Elíser Quiñones (COL) y Facundo González (ARG).

Cobán Imperial

Altas: Ramiro Cepeda (DT), Javier Romero, William Amaya, Luis Pedro Rosas, Keneth Valdez, Michael Moreira y Brian Calabrese (ARG).

Bajas: Martín García (DT), Carlos Monges (PAR), Julio Fajardo, Anthony López (CRC), Marco Rivas, Yonathan Morán, Julio Milla, Iker de la Rosa, Oscar Mejía, Bryan Lemus y Edwin Rivas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aurora FC - Oficial (@aurorafcoficial)

Aurora FC

Altas: Carlos Flores, Hugo del Cid, Roger Hernández, Héctor Morales, Juan Gómez, José Grajeda y Julio Rodríguez (PAR).

Bajas: Nicolás Lovato (ARG), Alejandro Galindo, Jonathan Arévalo, Jairo Soriano, Jafet Soriano, Allan García, Melvin Chen y José Trujillo.

Marquense

Altas: Yordin Hernández, Carlos Santos, Keyner Agustín, Brandon de León, Arturo Ledesma (MÉX), David Grande (ESP), Denilson Ochaeta, Elio Velásquez, Víctor Alexis Matta, Jordy Cifuentes, Randall Corado, Erick Sánchez, Fernando Escalante (MÉX), Gerardo Gordillo, Luis García (MÉX) y Gustavo Gutiérrez (MÉX).

Bajas: Diego Casas (URU), Carlos Estrada, Elvi Ellington, Andy Ruiz, Aaron Navarro (CRC), Manuel Sosa, Renato Mencía (PAR), Juan Villalobos (PAN), Alex Cifuentes, Miguel Escobar (ARG), Marvin Ceballos, Dylan Flores (CRC) y William Amaya.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Deportivo Malacateco (@depmalacateco)

Malacateco

Altas: Carlos Robles (DT), Juan Esqueda (MÉX), Ronaldo Comayagua, Harold Cummings (PAN), Eliser Quiñones (COL), José Longo, Isaías de León, Missael Morales (MÉX) y Bernabé Hernández.

Bajas: Minor Díaz (DT), Luis Martínez, Carlos Pérez, Dilan Palencia, Marlon Chun, Byron Angulo (ECU), Frank De León, Víctor Torres (MÉX), Ángel López (MÉX) y Brayan Morales.

Guastatoya

Altas: Martín García (DT), Christopher Ramírez, Wilson Pineda, Edy Palencia, Andy Contreras, Javier Estrada, Brayan Morales, Bryan Lemus, Ángel Tejeda (HON), Nicolás Lovato (ARG) y Brayan Hernández.

Bajas: Pablo Centrone (DT), Keyner Agustín, Anderson Molina, Santiago Gómez (ARG), Jordy Cifuentes, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Bernabé Hernández, Keyshwen Arboine (CRC), Nelso Iván García y Kevin Fernández (PAR).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CSD Suchitepequez (@csd.suchi)

Suchitepéquez

Altas: Héctor Altamirano (DT), Víctor Torres (MÉX), Jussef Delgado (CRC), Marco Rivas, Frank De León, Figo Montaño, Alejandro Galindo, Elmer Monroy, Deyner Padilla (COL) y José Corena (COL).

Bajas: Erick González (DT), Juan Najarro, Erick Rivera, Ronald Regalado, José Castillejos, José Palma, Yeison Duque (COL), Rogert Díaz (PAR) y Héctor Arévalo.

Deportivo San Pedro

Altas: Mathius Gaitán, Yasnier Matos (CUB), Jorge Vargas, Alexis Barrientos, Renny Folleco (ECU), Luis Martínez, Osman Salguero, Saúl Espinoza (PAN), Yonathan Morán, Emerson García, Ronald Ardón, Edgar Macal, Aaron Navarro (CRC), Sebastián Colón (COL), Ricardo Méndez, Benedicto Aldana, Luigi Calderón y Marvin Ceballos.

Bajas: Santiago Gómez (COL), Camilo Mora (COL), Meverick Gómez, Juan Colop, Mario Ajmac, Rigo Hernández, Carlos Popa, Alesandro Castillo, Kenwi Velásquez, Valerio Morales, Carlos Barillas, Elio Velásquez, Cristian Castillo y Javier Romero.