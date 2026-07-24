Liga de Naciones: Guatemala enfrentará a Jamaica, El Salvador y Surinam

Descubre el calendario de Guatemala en la Liga de Naciones de Concacaf. La Azul y Blanco de Tena enfrenta a Jamaica, El Salvador y Surinam por un boleto a la fase final y la Copa Oro 2026. ¡Entérate de las fechas y sedes aquí!
Destacado: Guatemala queda en el grupo B de la Liga A de Naciones de Concacaf
Jamaica, El Salvador y Surinam serán los rivales de Guatemala en la categoría A de la Liga de Naciones de Concacaf, que se disputará en la ventana de partidos internacionales de septiembre y octubre.
Los dirigidos por Luis Fernando Tena quedaron en el grupo B, junto a Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador, pero al jugarse bajo el sistema suizo, solo enfrentará a los tres seleccionados mencionados al inicio.
Tocará visitar a los Reggae Boyz en el primer encuentro pactado para el 25 de septiembre en condición de visitante.
Para la segunda fecha, el 29 de septiembre, la Azul y Blanco será local contra los cheros. Mientras que cerrará con un doble duelo contra los Suriboys, en el caribe el 1 de octubre, y en casa el 5 de octubre.
Falta por conocer si Guatemala ejercerá su localía en El Trébol, como lo hizo para el cierre de las eliminatorias, o volverá al Cementos Progreso, donde registró aquella fatídica derrota contra El Salvador que limitó las opciones de avanzar al Mundial.
De cualquier manera, la misión es obtener uno de los dos boletos a la fase final de la Liga de Naciones, donde esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.
Además, los dos primeros del sector también clasificarán a la Copa Oro 2026, de lo contrario, habrá que jugar una fase preliminar para el máximo certamen de la región.
Calendario de la Bicolor
Viernes, 25 de septiembre de 2026
Jamaica vs Guatemala
Martes, 29 de septiembre de 2026
Guatemala vs El Salvador
Jueves, 1 de octubre de 2026
Surinam vs Guatemala
Lunes, 5 de octubre de 2026
Guatemala vs Surinam