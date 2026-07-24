Liga de Naciones: Guatemala enfrentará a Jamaica, El Salvador y Surinam

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Descubre el calendario de Guatemala en la Liga de Naciones de Concacaf. La Azul y Blanco de Tena enfrenta a Jamaica, El Salvador y Surinam por un boleto a la fase final y la Copa Oro 2026. ¡Entérate de las fechas y sedes aquí!

Jamaica, El Salvador y Surinam serán los rivales de Guatemala en la categoría A de la Liga de Naciones de Concacaf, que se disputará en la ventana de partidos internacionales de septiembre y octubre.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena quedaron en el grupo B, junto a Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador, pero al jugarse bajo el sistema suizo, solo enfrentará a los tres seleccionados mencionados al inicio.





Honduras

Jamaica

Guatemala

Surinam

Martinica

El Salvador#VamosGuate ⚽️ #ModoSelección #SeleMayor pic.twitter.com/C5eYgULJdi — FFG (@fedefut_oficial) July 23, 2026

Tocará visitar a los Reggae Boyz en el primer encuentro pactado para el 25 de septiembre en condición de visitante.

Para la segunda fecha, el 29 de septiembre, la Azul y Blanco será local contra los cheros. Mientras que cerrará con un doble duelo contra los Suriboys, en el caribe el 1 de octubre, y en casa el 5 de octubre.

Falta por conocer si Guatemala ejercerá su localía en El Trébol, como lo hizo para el cierre de las eliminatorias, o volverá al Cementos Progreso, donde registró aquella fatídica derrota contra El Salvador que limitó las opciones de avanzar al Mundial.

OFFICIAL - CONCACAF NATIONS LEAGUE - Full schedule.



League / Group)

✳️ Wednesday, September 23, 2026

(C/A) Turks and Caicos Islands vs Montserrat

(C/B) Aruba vs Antigua and Barbuda

(C/C) Bahamas vs Saint Martin



✳️ Thursday, September 24, 2026

(A/A) Costa Rica vs Curacao… pic.twitter.com/LznEh9ltDa — NALHIE (@nalhie) July 24, 2026

De cualquier manera, la misión es obtener uno de los dos boletos a la fase final de la Liga de Naciones, donde esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Además, los dos primeros del sector también clasificarán a la Copa Oro 2026, de lo contrario, habrá que jugar una fase preliminar para el máximo certamen de la región.

Calendario de la Bicolor

Viernes, 25 de septiembre de 2026

Jamaica vs Guatemala

Martes, 29 de septiembre de 2026

Guatemala vs El Salvador

Jueves, 1 de octubre de 2026

Surinam vs Guatemala

Lunes, 5 de octubre de 2026

Guatemala vs Surinam