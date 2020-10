Ligan a proceso a César Montes por el asesinato de tres soldados

La jueza de Mayor Riesgo E ligó a proceso penal al excomandante guerrillero César Montes por la muerte de tres soldados en Izabal en septiembre del año pasado.

Julio César Macías López alias "César Montes", deberá enfrentar proceso penal por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilegal de gente armada. La jueza de Mayor Riesgo E, Eva Recinos, ordenó prisión preventiva contra el acusado.

César Montes, capturado el sábado 10 de octubre en México, está acusado por la muerte de tres soldados en 2019, un hecho que condujo al gobierno del entonces presidente Jimmy Morales a decretar "Estado de Sitio" en varios municipios y a declararlo como el hombre más buscado del país.

Durante la audiencia de primera declaración "César Montes" dijo que la población respondió a los disparos de los militares. "Fueron muertos los tres y heridos los tres, por fuego que tiene legítima defensa de la comunidad y haber repelido el fuego de los soldados", a quienes calificó de nuevos. "No sabían ni a qué los mandaron", declaró.

Consideró que existen incongruencias en los medios de prueba que presentó la fiscalía. "Dicen que los hechos fueron con escopeta calibre 12 y aportaron un M16. Eso es una incoherencia", expresó.

También refirió que en el lugar no hay señal telefónica "los campesinos no tienen señal ahí". César Montes dijo: "No podía dar la orden porque no estuve en ese lugar, tenía más de un año no estar en ese lugar", y que recibió la llamada después de ocurridos los hechos. "Yo me encontraba en Zacapa. Si di órdenes pero para que ingresara el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil".

Montes, de 78 años, fue detenido en el estado de Guerrero por elementos de la Policía Internacional (Interpol) de México y entregado a las autoridades guatemaltecas posteriormente.

Montes, fundador de la guerrilla guatemalteca e integrante después de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), participó durante 36 años en la guerra civil del país que finalizó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz.