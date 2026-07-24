Mujer limpiaba un arma de fuego cuando la accionó por accidente y perdió la vida

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Familiares insistieron en que ella no sabía usar un arma y que esta tenía muchos meses de estar guardada.

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Una mujer de 45 años falleció tras sufrir un disparo accidental mientras manipulaba un arma de fuego dentro de su vivienda, ubicada en la aldea Seraxq'en, Alta Verapaz.

El incidente ocurrió en presencia de sus dos hijos, quienes resultaron ilesos.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, identificada como María Reyna Yat, limpiaba el arma propiedad del esposo, quien se encuentra en Estados Unidos, cuando por accidente la accionó y el proyectil le causó una herida mortal en el pecho.

Los hijos de la mujer alertaron a vecinos, quienes llamaron a los Bomberos. (Foto: Irma Tzi/Colaboradora)

Los gritos de auxilio de los niños alertaron a los vecinos, quienes acudieron al inmueble y solicitaron la presencia de los Bomberos Voluntarios. Sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que en el lugar fue localizada e incautada una pistola calibre 9 milímetros, la cual será sometida a los análisis periciales correspondientes.

La víctima murió a causa de una herida de arma de fuego en el pecho. (Foto: Redes Sociales)

Indagan sobre el hecho

Familiares de Yat insistieron en que ella no sabía usar un arma y que esta tenía muchos meses de estar guardada; por lo que al verla empolvada decidió limpiarla, pero jaló el gatillo sin querer.

Pese a que las averiguaciones apuntan a que se trató de un percance, se efectuarán las respectivas pesquisas, señaló la PNC.