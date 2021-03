"La Llorona" se quedó a un paso de la nominación al Premio Oscar

"La Llorona" no logró la nominación al Premio Oscar a Mejor Película Extranjera.

EN CONTEXTO: Jayro Bustamante y la búsqueda de una nominación al Oscar

La Llorona, la película dirigida por Jayro Bustamante, no logró la nominación este lunes para los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Finalmente los nominados fueron:

Another Round, de Dinamarca

Better Days, de Hong Kong

Collective, de Rumanía

The man who sold his skin, de Túnez

Quo vadis, Aida?, de Bosnia y Herzegovina

Congratulations to the International Feature Film nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/SUmbJNXuPm — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2021

Datos de La Llorona

La película, dirigida por el guatemalteco Jayro Bustamante, y escrita por él mismo y Lisandro Sánchez, está inspirada en los juicios por el genocidio de 2013. Está protagonizada por María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Margarita Kenéfic, Julio Díaz, María Telón, Juan Pablo Olysgaler y Ayla-Elea Hurtado.

Entre los premios que ha recibido, están:

Premio a Mejor Director en el Festival de Venecia Premios Satellite a la Mejor Película Internacional Premio National Board of Review por Mejor Película en Idioma Extranjero Boston Society of Film Critics a la Mejor Película Internacional Hollywood Critics Association a la Mejor Película Internacional Latino Entertainment Journalist Association a la Mejor Película Internacional Women Film Critics Circle a la Mejor Película Extranjera

Además, ha estado nominada a los Globos de Oro, Premios Goya, Premios de la Crítica Cinematográfica, entre otras.