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Lluvias y tormentas eléctricas continúan este domingo en el país

  • Por Susana Manai
13 de junio de 2026, 20:08
Onda del este formará lluvias y tormentas en varias regiones del país. (Foto: Wilder López/Soy502)

Onda del este formará lluvias y tormentas en varias regiones del país. (Foto: Wilder López/Soy502)

Lluvias con actividad eléctrica se presentarán durante la tarde y noche del domingo. 

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El ambiente cálido y húmedo continúa en el territorio nacional este domingo 14 de junio.

Según el Insivumeh, esto podría verse influenciado por el acercamiento de una onda del este que favorece a la formación de lluvias en algunas zonas del país.

Durante las primeras horas del día se prevé neblina y niebla en áreas montañosas; con el paso de las horas el cielo se mantendrá con poca nubosidad e iniciará un aumento en las temperaturas. 

Lluvia y tormentas eléctricas se presentarán durante la tarde y noche del domingo. (Foto ilustrativa: Shutterstock)
Lluvia y tormentas eléctricas se presentarán durante la tarde y noche del domingo. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Para la tarde y noche se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en regiones de Occidente, Bocacosta, el sur del Altiplano Central y el sur de Oriente. 

Las autoridades recomiendan mantener precaución por el incremento en el nivel de los ríos, posibles inundaciones, descenso de lahares en áreas volcánicas, deslizamientos de tierra y afectaciones en la red vial.

Asimismo, no se descarta que algunas tormentas puedan alcanzar mayor intensidad y generar lluvias abundantes acompañadas de fuertes ráfagas de viento.

El ambiente cálido y húmedo continúa este domingo en el territorio nacional. (Insivumeh)
El ambiente cálido y húmedo continúa este domingo en el territorio nacional. (Insivumeh)

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