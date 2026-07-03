¿Lo adelantarán? Esto se sabe del horario de México vs. Inglaterra

Posibles lluvias acompañadas de actividad eléctrica y granizo podrían obligar a los organizadores a modificar el horario del juego por los octavos de final del Mundial 2026.
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En las últimas horas ha trascendido que, el partido de México ante Inglaterra por los octavos de final del Mundial de fútbol 2026 se adelantaría de horario por condiciones climáticas.
De momento, la FIFA sí estudia adelantar seis horas el inicio de dicho encuentro por el riesgo de tormentas e inundaciones en Ciudad de México, dijo a la AFP este viernes una fuente cercana a la organización.
El partido en el estadio Azteca está originalmente previsto para las 18:00 horas del próximo domingo. Medios de prensa mexicanos informaron que el nuevo horario es a las 12:00 horas.
"La FIFA mantiene conversaciones para adelantar la hora de inicio del México-Inglaterra al domingo más temprano durante el día, debido al riesgo de alteraciones meteorológicas, incluidas inundaciones", dijo la fuente.
El servicio meteorológico pronostica para el domingo lluvias fuertes, con descargas eléctricas y granizo. Ya el anterior partido en el Azteca entre México y Ecuador se atrasó una hora debido a una tormenta.
Entrenador mexicano en desacuerdo
El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, rechazó un eventual cambio de horario.
"Como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiarlo todo el plan, todo el trabajo", dijo en una entrevista con la estación Radiofórmula, en referencia a los ajustes en temas como la alimentación, siestas o fisioterapia.
"A mí nadie me consultó y sí estoy bastante encabronado (enojado)", añadió. "No estoy de acuerdo", pero "FIFA organiza, FIFA decide y yo acato. Nos adaptamos, no hay pretexto, hay que jugar y ganar".
El domingo está programado de momento para que jueguen antes Brasil y Noruega, también por octavos de final, a las 14:00 horas.
*Con información de AFP