Rescatan con vida a piloto que quedó atrapado en tráiler volcado en carretera

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Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia, salvando al piloto que había quedado atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina.

Durante la mañana de este miércoles 17 de junio, Bomberos Municipales Departamentales atendieron un hecho de tránsito que dejó a una persona herida y atrapada en la cabina de un vehículo.

Por razones que se desconocen, un transporte de carga pesada perdió el control en el kilómetro 66 de la ruta que conduce de Sansare hacia Sanarate, El Progreso, quedando volcado y atrapando al conductor.

Los socorristas realizaron maniobras de rescate utilizando equipo hidráulico especializado conocido como la "Quijada de la Vida".

Bomberos trabajaron en conjunto para rescatar al hombre de los hierros retorcidos. (Foto: ASONBOMD)

La persona fue identificada como José Rivas, de 46 años de edad, quien es originario de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Tras ser liberado, fue evaluado por los bomberos, quienes determinaron que Rivas presentaba una herida abierta en la cabeza y abrasiones en diferentes partes del cuerpo.

El hombre fue trasladado en ambulancia hacia un centro asistencial debido a sus heridas. (Foto: ASONBOMD)

Luego de estabilizarlo, fue trasladado a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS) de Jalapa para recibir atención médica especializada.

Minutos más tarde, al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) para regular el paso vehicular en el área mientras se coordina con una grúa y retirar el transporte volcado.