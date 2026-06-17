Piloto evita el avance de vehículos que circulan contra la vía en Villa Nueva (Video)

El conflicto entre conductores se mantuvo por varios minutos sobre el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico.
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Un video publicado en redes sociales, se viralizó rápidamente luego que se mostrara un hecho inusual en el tránsito de Villa Nueva.
Se trata de un conflicto entre varios conductores en el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico. Según la información compartida por el video, el conductor de un picop evitó que vehículos circularan en contra de la vía sobre esta carretera.
Por varios minutos, motociclistas y automóvilistas permanecieron paralizados mientras intentaban dialogar con el piloto para que los dejara pasar.
Mientras que otros conductores accionan el claxon de forma desesperada. Incluso, se logra percibir que varias motocicletas siguen la marcha pese a ir contra la vía.
PMT de Villa Nueva no puede multarlos.
Cabe recordar que las autoridades encargadas de regular el paso vehicular en las rutas departamentales, son los agentes del Tránsito de la Policía Nacional Civil, esto según las nuevas reformas de la ley de tránsito, las cuales han dificultado mantener orden en algunos puntos del país.
Las autoridades de Villa Nueva indicaron que estas imprudencias no pueden ser multadas por los agentes de la PMT debido a que ya no es su jurisdicción. Asimismo, expresaron que estas maniobras ponen en riesgo a otros conductores y a sí mismos.