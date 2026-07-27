Terrible hallazgo: localizan un cuerpo envuelto en bolsas en zona 4 de Mixco

El cuerpo se encontraba en estado de putrefacción a la orilla de la carretera.
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El hallazgo de un bulto se reportó este lunes 27 de julio en el bulevar El Pedregal, en cercanías de un condominio en la zona 4 de Mixco.
Transeúntes alertaron a los Bomberos Municipales, quienes tras arribar al lugar, constataron que se trataba de un cuerpo humano.
Este se encontraba envuelto en bolsas plásticas en avanzado estado de putrefacción en una ladera, según indicaron los socorristas.
Posteriormente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se pudieran realizar las diligencias de ley en el lugar del hallazgo.
De momento se desconoce el género de la víctima y el cuerpo será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que pueda ser identificado.