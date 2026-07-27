PNC captura a dos presuntos terroristas y evita ataque armado en Villa Nueva

Los aprehendidos "Chenco" y "Chinita" pretendían cometer un ataque armado, según indicaron las autoridades.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos presuntos terroristas de la Mara Salvatrucha en Bárcenas, Villa Nueva.
Los detenidos fueron identificados como: Santos Usbaldo Tunchez Hernández, de 39 años, alias "Chenco"; y Kimberly "N", de 30 años, alias "Chinita".
Agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) efectuaron las capturas cuando los sindicados se movilizaban en una motocicleta en la que intentaron darse a la fuga.
Durante la inspección se les localizaron dos armas de fuego que portaban de manera ilegal y que, presuntamente, serían utilizadas para cometer un ataque armado, según informaron las autoridades.
Además, se les incautaron dos celulares, Q1,060 y la motocicleta con placas de circulación M-303HTN.
Alias "Chenco" registra un antecedente por el delito de portación ilegal de arma de fuego, de fecha 15 de noviembre de 2018.