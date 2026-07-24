Localizan cuerpo de hombre flotando en manglar en el Canal de Chiquimulilla

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Tras encontrar el cuerpo, lo subieron a la lancha y lo trasladaron a un viejo embarcadero del área mientras las autoridades se presentaban al lugar.

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Pescadores se dirigían a realizar sus labores diarias, cuando localizaron el cuerpo sin vida de un hombre que flotaba entre las aguas y la vegetación de manglar del canal de Chiquimulilla.

Cuando se transportaban por el lugar, observaron una silueta humana entre las raíces del manglar, por lo que recuperaron los restos y los trasladaron en lancha hasta el sector conocido como el embarcadero viejo.

Durante el trayecto alertaron a la Policía Nacional Civil, que los esperaban en tierra firme y acordonaron el área para resguardar la escena, mientras esperaban la llegada del Ministerio Público.

El hombre fue trasladado al embarcadero viejo. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

Las autoridades informaron que la víctima no portaba documentos de identificación, por lo que fue registrada temporalmente como XX. Por el momento, los investigadores estiman que el fallecido tenía aproximadamente cinco días de haber fallecido, ya que presentaba avanzado estado de descomposición.

El cuerpo fue trasladado por orden del MP al Inacif de Escuintla, donde se realizará la necropsia correspondiente y los análisis para establecer la causa de muerte e identificar a la persona, se informó.