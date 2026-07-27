Localizan cuerpo sin vida dentro de una habitación en Villa Nueva

El fuerte olor que salía de la habitación alertó a los vecinos del lugar.
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El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado esta mañana de lunes 27 de julio en una vivienda ubicada en la colonia el Búcaro, zona 12 de Villa Nueva.
Bomberos Municipales fueron alertados sobre un extraño olor que salía de una habitación en alquiler.
Al llegar, los socorristas encontraron el cuerpo de la víctima de 56 años sobre una cama y en avanzado estado de descomposición.
Debido al estado del cuerpo no se ha logrado establecer las causas del deceso.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.