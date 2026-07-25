Localizan a un hombre sin vida entre matorrales en San José Pinula

El hombre no fue identificado ni mostraba señales de violencia, por lo que las autoridades deberán establecer las causas de muerte.
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Bomberos Voluntarios fueron requeridos en el kilómetro 20 de la ruta que conduce a San José Pinula tras recibir la alerta de una persona inconsciente.
A la llegada de los socorristas, localizaron a un hombre dentro de unos matorrales y al realizar las revisiones correspondientes, determinaron que no contaba con signos vitales.
Los bomberos indicaron que el hombre no presentaba señales de violencia por lo que se desconocen las causas de fallecimiento.
Asimismo, el fallecido no fue identificado y se dejó el procedimiento a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC).
Otros ataques durante la tarde de este viernes
En Amatitlán, un hombre falleció luego de haber sido atacado con arma de fuego en la colonia El Pedregal.
De ese mismo hecho, una mujer resultó herida en la pierna, por lo que fue trasladada al Hospital Nacional de Amatitlán.
En otro ataque armado en Villa Canales, falleció una mujer de aproximadamente 20 años luego que hombres desconocidos le dispararan en un callejón oscuro.