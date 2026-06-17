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Maryni Carrasco, la doctora que fue asesinada en Petén

  • Por Jessica González
17 de junio de 2026, 07:18
Carrascos era muy reconocida en su comunidad. (Foto: redes sociales)

Carrascos era muy reconocida en su comunidad. (Foto: redes sociales)

La profesional fue ataca a tiros frente a una finca. 

EN CONTEXTO: Doctora muere tras sufrir ataque armado en la entrada de una finca

Maryni Carrasco López, especialista en medicina, perdió la vida luego de ser atacada a tiros a la salida de la finca Ixobel, en el municipio de Poptún, Petén. 

Rosa Cohuoj, de 34 años, quien iba acompañándola, resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia hacia un centro asistencial. 

Según pobladores, Carrasco, quien residía en el municipio de Dolores, era una reconocida doctora de la localidad. 

Una de las primeras hipótesis apunta a que se trató de un asalto; sin embargo, las autoridades siguen con la investigación. 

La noticia causó mucho pesar entre amigos y personas que conocieron a la especialista, quienes la recuerdan como una mujer comprometida con su profesión y con el bienestar de quienes acudían a ella en busca de ayuda.

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