Luis Ventura: El polifacético artista que puso a vibrar con su marimba orquesta

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Luis Armando Ventura González revolucionó la música guatemalteca con la Orquesta Xela Marimba y un legado que sigue inspirando generaciones.

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Hablar de Luis Armando Ventura González es recorrer parte de la historia artística contemporánea de Quetzaltenango.

Nacido el 8 de noviembre de 1969, el músico, compositor, escritor, declamador, poeta, pintor y maestro de arte ha construido una trayectoria que lo posiciona como una de las figuras culturales más influyentes del occidente de Guatemala.

Su aporte trasciende los escenarios musicales, pues ha dedicado su vida a promover el talento nacional y a innovar dentro de la marimba, instrumento que identifica al país ante el mundo.

Es uno de los artistas más completos de su generación. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Su acercamiento al arte comenzó desde muy joven. A los 14 años ingresó a la escuela de marimba del Teatro Municipal de Quetzaltenango, un espacio que marcó el inicio de una carrera caracterizada por la disciplina, el estudio y la creatividad.

Apenas un año después, junto a otros jóvenes con la misma pasión por la música, fundó el grupo Juventud Musical, un conjunto que rápidamente ganó reconocimiento entre el público quetzalteco y abrió las puertas para nuevos proyectos.

Desde muy pequeño mostró su gusto por la marimba. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Con el paso de los años amplió su experiencia formando parte de importantes agrupaciones como Marimba Valle de Occidente, además de integrar la Corporación Festiva y La Voz de los Altos, cuando esta pertenecía a la Zona Militar.

Cada una de estas etapas fortaleció su formación artística y le permitió desarrollar una visión innovadora sobre el papel de la marimba dentro de la música guatemalteca.

Juventud Musical fue uno de los conjuntos que hizo brillar. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Esa visión se materializó con la creación de la Orquesta Xela Marimba, proyecto que marcó un antes y un después en la historia musical del país. Ventura fue el primero en fusionar el formato tradicional de la marimba con una orquesta, creando una propuesta diferente que posteriormente sería adoptada por otras agrupaciones.

Su iniciativa abrió nuevas posibilidades interpretativas y contribuyó a modernizar la presentación de la marimba sin perder su esencia cultural.

Paralelamente, Luis Ventura desarrolló una faceta empresarial mediante Venturi Music, empresa dedicada a la organización de espectáculos y a la promoción de artistas nacionales e internacionales.

Su amor por la marimba lo ha llevado a trabajar por la preservación del instrumento. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Desde esta plataforma ha impulsado la realización de conciertos y eventos culturales, contribuyendo al fortalecimiento de la industria del entretenimiento en Guatemala y acercando al público a figuras de reconocimiento internacional.

Su talento también se refleja en la composición. Es autor de sones y piezas de música sacra que han sido interpretadas más allá de las fronteras guatemaltecas, llegando incluso a escenarios de España.

Desde sus inicios, mostró grandes aptitudes para el arte, especialmente para la música. (Foto: Gustavo Rodas/Colaborador)

Para Ventura, cada obra representa el esfuerzo de años de preparación y la convicción de que el arte nacional debe valorarse con orgullo. "No ha sido nada sencillo; todo ha sido fruto de mucho trabajo y esfuerzo. Creo que siempre debemos enfocarnos en lo nuestro y no en lo que viene de afuera", expresó.

Además de la música, ha cultivado la literatura, la poesía, la declamación y la pintura, convirtiéndose en un artista integral cuya obra ha enriquecido el patrimonio cultural de Quetzaltenango.

Su vocación como maestro también le ha permitido compartir conocimientos con nuevas generaciones, transmitiendo la importancia de preservar las expresiones artísticas que forman parte de la identidad guatemalteca.

Hoy, Ventura González continúa activo al frente de sus proyectos musicales y empresariales, convencido de que la cultura debe renovarse sin perder sus raíces. Su legado se refleja en las agrupaciones que inspiró, en las composiciones que siguen interpretándose y en el ejemplo de perseverancia que ha dejado para quienes encuentran en el arte una forma de transformar su comunidad.