Empezó a los 5 años y hoy Blanca Higueros es la mayor promesa del atletismo en Petén

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La petenera Blanca Isabel Higueros destaca con récords en heptatlón, salto de longitud y vallas, perfilándose como el futuro del atletismo nacional.

Blanca Isabel Higueros Sac comenzó a correr impulsada por la visión y motivación de su maestra de párvulos. Diez años después, esa misma pasión se ha transformado en una prometedora carrera deportiva que la consolida como una de las grandes promesas del atletismo nacional.

Con 15 años, la atleta de Poptún, Petén, sueña con representar a Guatemala en una justa olímpica y trabaja en cada entrenamiento para alcanzar ese objetivo.

La atleta de Poptún trabaja diariamente para alcanzar sus metas deportivas. (Foto: Federación Deportiva Nacional de Atletismo de Guatemala)

Entre sus metas a corto plazo, la joven deportista señaló que busca seguir imponiendo récords nacionales y participar en diversas competencias fuera del país.

Su vida deportiva inició a los 5 años, cuando comenzó su aventura en el atletismo gracias a su maestra Ligia López, en el nivel parvulario, quien la motivó a entrenar. Inició su formación con el profesor Heber Álvarez, quien, además de ser su mentor, se ha convertido en un amigo, hermano y entrenador fundamental en su vida.

La oriunda de Poptún se perfila como uno de los talentos emergentes del atletismo nacional. (Foto: Redes Sociales)

Higueros Sac se ha consolidado como una de las grandes promesas del deporte nacional tras romper múltiples récords en pruebas de heptatlón y salto de longitud, perfilándose como el relevo generacional más sólido en el país.

A su corta edad, Higueros ha demostrado una madurez competitiva que desafía los registros históricos. Su logro más reciente tuvo lugar en el Campeonato Centroamericano celebrado en Managua, Nicaragua, donde la petenera firmó una actuación histórica en la categoría sub-18.

Blanca Higueros sigue imponiendo récords a sus 15 años. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

En una de las disciplinas más exigentes del atletismo, el heptatlón, que evalúa la versatilidad de los atletas en siete pruebas de velocidad, saltos, lanzamientos y resistencia, Higueros alcanzó una marca de 3 mil 933 puntos.

Con este resultado, la atleta superó el récord nacional anterior de 3 mil 792 puntos, que ostentaba Keren J. Alemán, estableciendo una nueva plusmarca para la categoría.

Con disciplina y esfuerzo, Blanca Higueros continúa cosechando éxitos deportivos. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Su dominio no se limita a las pruebas combinadas. En el marco de los Juegos Deportivos Nacionales Quetzaltenango 2025, la juvenil volvió a destacar en el salto de longitud. Con un impresionante registro de 5.15 metros, superó su propia marca nacional y confirmó su potencial competitivo.

Además, en la prueba de 60 metros con vallas del mismo evento, logró una marca de 9.66 segundos, superando el récord anterior de 9.89 segundos establecido por Katia Morales en 2024.

Con el respaldo de la Federación Nacional de Atletismo y el orgullo de la comunidad petenera, Blanca Isabel Higueros se proyecta no solo como una campeona regional, sino como una de las principales cartas de Guatemala para futuras competencias internacionales.