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Terrible hallazgo: Localizan restos humanos en la calzada Atanasio Tzul

  • Por Geber Osorio
22 de julio de 2026, 06:52
Ciudad de Guatemala
Los restos humanos fueron encontrados sobre el arriate central de la calzada Atanasio Tzul. (Foto: CVB)

Los restos humanos fueron encontrados sobre el arriate central de la calzada Atanasio Tzul. (Foto: CVB)

El hallazgo se efectuó esta mañana en la zona 8 capitalina, en donde el tránsito ha sido afectado.

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Un macabro hallazgo se suscitó la mañana de este miércoles 22 de julio en la calzada Atansio Tzul y 34 calle de la zona 8 capitalina.

Transeúntes observaron que en el lugar se encontraban posibles restos humanos, por lo que dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas arribaron al lugar y tras efectuar una búsqueda, localizaron parte de un cuerpo humano sobre el arriate central.

Parte de un cuerpo humano fue encontrado esta mañana en la zona 8. (Foto: CVB)
Parte de un cuerpo humano fue encontrado esta mañana en la zona 8. (Foto: CVB)

El cuerpo de bomberos dio aviso a las autoridades competentes para que puedan realizar las diligencias de ley en el lugar.

Debido a este hallazgo, el tránsito en el sector se ha visto afectado. Se recomienda conducir con precaución para evitar accidentes viales.

Los restos humanos fueron ubicados en la calzada Atanasio Tzul. (Foto: CVB)
Los restos humanos fueron ubicados en la calzada Atanasio Tzul. (Foto: CVB)

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