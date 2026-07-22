Terrible hallazgo: Localizan restos humanos en la calzada Atanasio Tzul

El hallazgo se efectuó esta mañana en la zona 8 capitalina, en donde el tránsito ha sido afectado.
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Un macabro hallazgo se suscitó la mañana de este miércoles 22 de julio en la calzada Atansio Tzul y 34 calle de la zona 8 capitalina.
Transeúntes observaron que en el lugar se encontraban posibles restos humanos, por lo que dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.
Los socorristas arribaron al lugar y tras efectuar una búsqueda, localizaron parte de un cuerpo humano sobre el arriate central.
El cuerpo de bomberos dio aviso a las autoridades competentes para que puedan realizar las diligencias de ley en el lugar.
Debido a este hallazgo, el tránsito en el sector se ha visto afectado. Se recomienda conducir con precaución para evitar accidentes viales.