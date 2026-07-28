Guatemalteca intenta rescatar a su hijo pero ambos mueren ahogados

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Un momento de diversión se convirtió en tragedia para una familia guatemalteca, pues madre e hijo murieron ahogados en un estanque privado del condado de Chesterfield, Virginia.

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El incidente ocurrió el domingo 26 de julio, poco antes de las 6 de la tarde, cuando un niño de 12 años ingresó al agua dentro de una propiedad en Bradley Bridge Roady, Virginia, Estados Unidos y empezó a tener dificultades para mantenerse a flote.

Según investigaciones preliminares, la mamá de 30 años, se lanzó al estanque para rescatarlo. Sin embargo, ella también quedó sumergida. Los equipos de emergencia llegaron al lugar y lograron sacar a ambos, pero los declararon muertos pese a los intentos por reanimarlos.

La Policía del Condado de Chesterfield indicó que sigue investigando el incidente para determinar que los hechos hayan ocurrido como se presume hasta ahora.

Autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones. (Foto: 8 News)

Los identifican

Aunque las autoridades no revelaron los nombres de las víctimas, pero familiares y amigos indicaron en redes sociales que se trata de María Elena López Solís, originaria de Quiché, y su hijo Jonathan.

Los seres queridos iniciaron una campaña para recaudar fondos con el fin de cubrir los gastos funerarios y la repatriación de los cuerpos a Guatemala, donde esperan darles sepultura.

Asimismo, desean darles apoyo económico a la pareja y a los otros cinco niños de la guatemalteca.

El menor tuvo problemas para mantenerse a flote y su madre al intentar rescatarlo, también tuvo problemas para salir a la superficie. (Foto: GoFundMe)

*Con información de WTVR y GoFundMe