Capturan a notario por falsificar firmas de personas fallecidas

El notario realizó estas acciones en repetidas ocasiones sin imaginar que terminaría capturado.
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Un hombre identificado como Miguel Á., fue capturado luego de ser señalado de apropiarse de casas y terrenos mediante la falsificación de documentos legales.
El hombre, quien laboraba como notario, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía de Casos Especiales bajo una orden de captura en su contra.
La detención se logró tras una serie de allanamientos realizados en distintos inmuebles de las zonas 1 y 12 de la ciudad. Durante los operativos, las autoridades decomisaron documentos y otras pruebas clave para el caso.
¿Cómo operaba?
Según la investigación, el notario se aprovechaba de la autoridad de su puesto para despojar las propiedades a sus verdaderos dueños.
Su método consistía en crear escrituras e instrumentos públicos falsos donde hacía creer que personas que ya habían fallecido, aun seguían con vida y falsificaba las firmas para realizar el traspaso de los bienes.
Las autoridades informaron que la evidencia recolectada durante los allanamientos servirá para fortalecer la investigación y aclarar todos los detalles de este caso.