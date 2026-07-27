Capturan a notario por falsificar firmas de personas fallecidas

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El notario realizó estas acciones en repetidas ocasiones sin imaginar que terminaría capturado.

Un hombre identificado como Miguel Á., fue capturado luego de ser señalado de apropiarse de casas y terrenos mediante la falsificación de documentos legales.

El hombre, quien laboraba como notario, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía de Casos Especiales bajo una orden de captura en su contra.

La detención se logró tras una serie de allanamientos realizados en distintos inmuebles de las zonas 1 y 12 de la ciudad. Durante los operativos, las autoridades decomisaron documentos y otras pruebas clave para el caso.

El hombre deberá responder a la justicia. (Foto: Ministerio Público)

¿Cómo operaba?

Según la investigación, el notario se aprovechaba de la autoridad de su puesto para despojar las propiedades a sus verdaderos dueños.

Su método consistía en crear escrituras e instrumentos públicos falsos donde hacía creer que personas que ya habían fallecido, aun seguían con vida y falsificaba las firmas para realizar el traspaso de los bienes.

Las autoridades informaron que la evidencia recolectada durante los allanamientos servirá para fortalecer la investigación y aclarar todos los detalles de este caso.