"Mentiras cabrón": la nueva y fuerte canción de Belinda

La cantante sorprendió a sus miles de seguidores tras lanzar sin previo aviso su nueva canción que lleva un fuerte mensaje.

Belinda ha decidido no parar sus proyectos, pese a vivir momentos difíciles tras su reciente ruptura amorosa con Christian Nodal.

La prueba de ello es su nueva canción titulada "Mentiras Cabrón", que fue lanzada este sábado 19 de febrero en su canal de YouTube, aunque es importante resaltar que se trata del demo completo.

La controversial canción

Lo que más ha llamado la atención de este tema que ya se volvió tendencia en redes sociales, es que salió un día después de que Nodal lanzó su nueva canción de despecho y desamor, luego de dos años de no haber sacado música por tener conflictos con su disquera antigua.

"Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre iba a estar triste... Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste", dice un verso de la canción.

"Ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón, ya no... Te digo que no, no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón", es parte de la letra.

"No quiero un bobo que crea que me controla ni los fines de semana estar sola, como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces se ignoran", se escucha.

¿Es una dedicatoria para Nodal?

Este lanzamiento sin duda alguna desató revuelo en redes sociales, hay quienes que no dudaron en comentar que se trata de una indirecta para su exprometido, mientras que otros usuarios señalaron se trata de la historia que vivió con él.

No obstante, los seguidores de Belinda agregaron que es una canción que escribió desde hace varios años y que esperan que pronto saque el video oficial.

Escucha aquí la canción: