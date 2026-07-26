MAGA inicia programa de alimentos por acciones en Huehuetenango y Petén

-

La cartera de Agricultura inició con la distribución de alimentos a 12,730 familias.

OTRAS NOTICIAS: Trasladan a 56 reos de Puerto Barrios en operativo contra estructuras criminales

Ante la vigencia del período de canícula en el país, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), a través del programa Alimentos por Acciones del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN), informó que un total de 12,730 familias de dos departamentos han empezado a recibir raciones de alimentos.

De esta cuenta, 5,061 raciones serán entregadas en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, mientras que las restantes 7,669 se distribuirán en el municipio de Sayaxché, Petén.

Según se informó las raciones se entregarán como incentivo por su participación en la construcción de gallineros que fortalecerán la producción de aves de patio y la seguridad alimentaria de sus hogares.

Con ello, también se reconoce el trabajo realizado por las familias en los proyectos comunitarios impulsados en coordinación con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE).

La entrega de alimentos por parte del Maga alcanzará a más de 12 mil familias de Huehuetenango y Petén. (Foto: Maga/Soy502)

En plena canícula

Es de señalar que, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la canícula ya empezó a partir de la primera quincena de julio, en las regiones de Occidente, Altiplano Central, Pacífico y Valle de Oriente.

Mientras que en la Franja Transversal del Norte se espera que el fenómeno comience durante la segunda quincena del mes, por lo que estima que este período se extenderá hasta la primera quincena de agosto, en buena parte del territorio nacional, y en algunas regiones del norte, podría prolongarse hasta la segunda quincena de ese mes.

De esa cuenta, se espera una reducción de las lluvias, que podrían situarse entre un 25% y un 50% respecto a los valores habituales para este mes.

Además, aunque se prevé un descenso en las precitaciones, los mayores acumulados de lluvias durante julio se concentrarán en las regiones del Caribe, el municipio de Poptún, Petén y Retalhuleu.