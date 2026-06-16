Molina Barreto dejará de conocer casos de la Usac y pide tramitar acciones en la CC

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Magistrado de la CC hace llamado a sus compañeros a la tramitación y resolución objetiva de las acciones sometidas a su conocimiento.

Derivado del atraso de la firma de las resoluciones emitidas sobre la elección y designación del rector de la Universidad de San Carlos (Usac) en la Corte de Constitucionalidad (CC), el magistrado Roberto Molina Barreto, aseguró que se inhibirá de seguir conociendo este tipo de casos, e hizo un llamado al resto de togados a cumplir y procurar la tramitación y resolución diligente, oportuna y sobre todo objetiva de las acciones constitucionales planteadas.

Esta decisión fue expresa a través de una carta remitida a la presidencia de la CC, a cargo de la magistrada Gladys Anabella Morfín Mansilla, en la que menciona dejar constancia de determinadas circunstancias ocurridas en relación con las acciones constitucionales en torno al proceso de elección de Rector de la Usac.

El magistrado Roberto Molina Barreto envió una carta a la presidenta de la CC, Gladys Anabella Morfin en la que le comunica su decisión de inhibirse de conocer asuntos relacionados a la elección de rector de la USAC. (Foto: Archivo/Soy502)

En el documento, también manifiesta que en los últimos meses fueron planteadas ante la CC acciones de amparo relacionadas con dicha elección, las cuales, en reiteradas recomendaciones, tanto a la anterior presidencia como la actual, no fueron remitidas oportunamente a los tribunales de amparo de primer grado.

Esto, según Molina, motivó que las magistradas Dina Ochoa y Julia Rivera, junto a él requirieran a la presidencia el impulso correspondiente para evitar la mora en su trámite, pero no fue atendido con la prontitud, lo que generó mayores atrasos y contribuyó al incremento de la conflictividad existente en la comunidad universitaria.

Además, detalla que la tramitación oportuna de los expedientes puesto a la consideración como cuerpo colegiado se ve interrumpido con la decisión de la presidencia de la Corte de firmar las resoluciones respectiva con posterioridad con el argumento de que existe, en algunos casos, votos razonados, lo cual calificó de "inaudito" por afectar la seguridad la certeza jurídica de las resoluciones.

Enfatiza que la convocatoria oportuna de los expedientes, su adecuada tramitación, sometimiento al conocimiento de pleno, resolución, firma y comunicación a las partes constituyen responsabilidades inherentes al funcionamiento administrativo e institucional de la CC.

Manifestación y destrozos

El pasado 5 de junio, estudiantes de la Usac se encadenaron a las afueras de la CC, en rechazo a los fallos que han emitido los magistrados en favor de Walter Mazariegos, como rector de la Usac, incluido el reconocimiento de la elección de Mazariegos como rector de la Usac, efectuado el pasado 8 de abril.

El pasado 5 de junio estudiantes de la USAC se encadenaron a una barrada de ingreso a la CC en protesta a las resoluciones emitidas por la alta Corte relacionadas a la elección de rector de la universidad estatal. (Foto: Archivo/Soy502)

Durante la protesta, supuestos estudiantes causaron disturbios, lanzando piedras y lodo al edificio que alberga la alta Corte. Momentos después, se vieron desplegarse en las inmediaciones elementos de las fuerzas de seguridad del comandado especial antidisturbios de la Policía Nacional Civil.