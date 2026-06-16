Reformas a la Diaco: institución presentó un borrador al Congreso

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La reforma a la DIACO contempla actualizar procesos como el sistema de recepción de quejas y un resarcimiento a los usuarios afectados por malas prácticas comerciales.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) presentó ante diputados de la bancada Cabal una propuesta inicial de reformas a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, con el objetivo de actualizar una normativa vigente desde 2003 y adaptarla a las necesidades actuales de los consumidores.

La directora de la DIACO, Leslie Tzicap, explicó que uno de los principales problemas de la ley actual es que limita la capacidad de la DIACO para garantizar un resarcimiento a las personas afectadas por malas prácticas comerciales, además de mantener procedimientos que han quedado desactualizados frente al avance de la tecnología.

La institución presentó una propuesta de reformas para fortalecer los derechos de los consumidores. (Foto: Archivo/Soy502)

Tizacap señaló que la legislación aún exige mecanismos como el libro físico de quejas, pese a que existen herramientas digitales que podrían facilitar la atención y el seguimiento de denuncias ciudadanas.

"La ley nos exige un libro físico cuando ahora tenemos de la mano tanta tecnología. Tuvimos la prueba ahorita con el botón de alerta Diaco Combustibles, que prácticamente fue un éxito orientar a la población qué es el tema de quejas que necesitamos. Yo creo que de ahí parte la necesidad de hacer una reforma a la ley de protección al consumidor y usuario", expresó.

Entre los cambios planteados también se encuentra retomar lo establecido en el artículo 107 de la ley vigente, el cual contemplaba que, en un plazo de cinco años desde su entrada en vigencia, la DIACO evolucionara hacia una Procuraduría de Defensa del Consumidor y del Usuario, una transformación que hasta la fecha no se ha concretado.

Leslie Tzicap González, Directora DIACO indico que las reformas buscan que la entidad tenga mayores capacidades de fiscalización y protección al usuario. (Foto: Archivo/Soy502)

Según se expuso en la citación la intención es contar con una legislación más moderna que permita a la DIACO tener más alcance de fiscalización y protección al usuario.

La propuesta de reforma será analizada técnicamente junto con las autoridades competentes, con la intención de convertirla en una iniciativa de ley que pueda ser presentada en el Congreso en los próximos meses.

Según el diputado Luis Aguirre se espera que esta iniciativa de ley sea presentada, reciba dictamen de comisión y sea posible aprobar la reforma a la DIACO antes que finalice el año.