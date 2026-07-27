Manifestación: reportan caravana de transportistas en ruta al Pacífico

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El tránsito se ha complicado debido a la caravana realizada por los transportistas esta mañana de lunes.

Un grupo de transportistas se ha reunido esta mañana en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Bárcenas, Villa Nueva.

Esto como parte de una manifestación en contra del alza de los precios del combustible, por lo que los pilotos realizan una caravana hacia el Centro Histórico de la ciudad.

Se tiene previsto que los manifestantes se dirijan exactamente hacia el Congreso de la República, en donde esperan que sean escuchada su protesta.

¡ÚLTIMA HORA!

Caravana de transporte pesado del km 22 CA-9 con dirección a Ciudad de Guatemala genera serias complicaciones en el #TransitoVN. pic.twitter.com/bOvTA4vw7D — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) July 27, 2026

Esto ocasionará tránsito lento, por lo que, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, indicó que se puede utilizar como vía alterna de Bárcenas hacias Santa Lucía Milpas Altas para llegar a ruta Interamericana.

Además, otra vía alterna desde Amatitlán por Naciones Unidas con dirección hacia carretera a El Salvador.