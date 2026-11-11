Exmilitares se retiran del Congreso de la República tras manifestación

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Los manifestantes habrían bloqueado las puertas del Congreso, impidiendo la salida de los empleados. Horas más tarde se retiraron del lugar.

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Este martes 10 de noviembre, veteranos militares se concentraron en los alrededores del Congreso de la República, pues se tenían programadas la discusión de dos iniciativas de ley.

Se trata de las iniciativas 6566 y 657 las cuales fueron unificadas y la iniciativa la iniciativa 6761, las cuales buscan establecer mecanismos de compensación económica y dignificación histórica para los exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

La propuesta contempla un pago de Q36 mil por beneficiario, distribuido en 36 cuotas mensuales de Q1,000.

Por aparte, la iniciativa 6761 plantea crear un programa de desarrollo social comunitario dirigido a exintegrantes de las PAC y sus viudas, mediante un aporte económico de Q1,000 mensuales durante 36 meses, equivalente a Q36 mil por beneficiario.

Al cierre de esta nota, Se conoció que se realizó la segunda lectura, por lo que los manifestantes iniciaron a retirarse del lugar.

Cabe resaltar que desde la tarde, los exmilitares habrían impedido la salida de los empleados ya que bloquearon las puertas del órgano legislativo, al mismo tiempo, se registró presencia de antimotines en el lugar.

Exmilitares se retiran del Congreso de la República. : Edgar Pocón https://t.co/wbrNC189zo — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 11, 2026

*Con información de Susana Manai