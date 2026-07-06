Mareros de Barrio El Gallito: esto pasó en la audiencia contra 34 pandilleros

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Por incomparecencia de tres de los sindicados, fue suspendida la audiencia de los 34 pandilleros capturados en el Barrio El Gallito, zona 3.

La audiencia de etapa intermedia prevista este lunes 6 de julio en el caso de los 34 pandilleros capturados en el Barrio El Gallito, zona 3, fue suspendida en el Juzgado Noveno Penal por la incomparecencia de tres de los sindicados.

Durante la audiencia, se conoció que dos de los sindicados estarían presentes a través de videoconferencia, sin embargo, no hubo conexión con la cárcel de El Boquerón en donde guardan prisión.

Ante esta situación, a través de una videoconferencia, la jueza Aurora Gutiérrez, titular del Juzgado Noveno Penal, fijó seis horas al juez de paz para que informara los motivos por los cuales no se presentaron los sindicados Denis Josué Reyes Acevedo y Cristian Joshua Urízar Lobos.

La jueza Aurora Gutiérrez, titular del Juzgado Noveno Penal, suspendió la audiencia de etapa intermedia de los 34 pandilleros capturados en el Barrio El Gallito, zona 3. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/Kwoogej8AC — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 6, 2026

El juez de paz de turno informó que, según el alcaide de la cárcel de El Boquerón, Reyes Acevedo fue trasladado con fecha 18 de junio a la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, mientras que, en el caso de Urízar Lobos, dijo tener a la vista el libro de salidas con su trasladado hacia la torre de tribunales.

Revisión de medida

Ante dicha suspensión, la jueza dijo que conocería la solicitud de revisión de medida de tres sindicadas que pidieron salir de prisión para continuar con el proceso.

Sin embargo, al final la juzgadora denegó la pretensión de Blanca Esther García, Jessica Paulina Carrillo López y Keily Nayeli García Hernández, por lo que continuarán en la misma condición, privadas de su libertad.

La jueza Aurora Guitérrez, titular del Juzgado Noveno de Penal, denegó la solicitud de revisión de medidas de tres sindicadas que habrían participado en el asesinato de un investigador de la DEIC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Además, se fijó para este 7 de julio conocer la condición de tres de los sindicados, Dereck Pérez Paredes, Jean Carlos García y Wilson Yol Marroquín, quienes decidieron acogerse al procedimiento de aceptación de cargos y el miércoles 8 de julio se desarrollará la etapa intermedia suspendida este día.

Sobre el caso

Los 34 pandilleros están acusados de participar en el asesinato de un investigador de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil, ocurrido en septiembre de 2025 en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina.

Según el Ministerio Público, los capturados son señalados por los delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. También se les sindica de integrar la organización criminal Mara Salvatrucha.