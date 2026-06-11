María Andrée Robles: La pequeña gran promesa que puso a Guatemala en lo más alto

-

La karateca guatemalteca María Andrée Robles Véliz hizo historia al conquistar 11 medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Karate WKC 2026. Con solo 11 años, la atleta nacional destacó en kata, combate y armas bajo la guía de su entrenador Luis Alberto Morales.

TE PUEDE INTERESAR: Superando lesiones y fronteras: Leonel Rivas Flores brilla en jabalina

La karateca María Andrée Robles Véliz tuvo una destacada participación en el Campeonato Panamericano WKC de Karate 2026 al conquistar 11 medallas de oro en distintas modalidades de competencia, resultado que la convirtió en una de las atletas más sobresalientes del certamen continental.

Con apenas 11 años, la guatemalteca demostró un alto nivel competitivo en pruebas de kata, combate y armas, disciplinas en las que enfrentó a representantes de diferentes países del continente americano.

La karateca destacó en el Panamericano WKC 2026. (Foto: Cortesía)

Su desempeño la posicionó como la atleta nacional con más preseas obtenidas durante el campeonato, consolidando así una participación sobresaliente dentro de la delegación guatemalteca que compitió en el torneo internacional.

Detrás de este resultado también figura el trabajo realizado junto a su entrenador, Luis Alberto Morales, quien ha acompañado su proceso de formación y desarrollo deportivo dentro del karate competitivo.

Su entrega y determinación la perfilan para convertirse en una gran atleta nacional. (Foto: Cortesía WKC Guatemala)

El Campeonato Panamericano WKC reúne cada año a jóvenes talentos de distintos países y representa una de las principales vitrinas internacionales para atletas que buscan abrirse paso en competencias de alto nivel.

Una trayectoria construida desde la niñez

A pesar de su corta edad, María Andrée acumula ya una trayectoria dentro de la disciplina, experiencia que le ha permitido desarrollar una sólida carrera en el karate juvenil.

Ha participado en cuatro campeonatos panamericanos y tres campeonatos mundiales, competencias que han fortalecido su nivel técnico y competitivo frente a atletas internacionales.

María Andrée enfrentó a representantes de varios países de América. (Foto: Cortesía)

Su constancia, disciplina y preparación la han convertido en una de las principales promesas del karate nacional, destacando no solo por sus resultados, sino también por la capacidad de competir en diferentes modalidades dentro del deporte.

Actualmente, la atleta continúa preparándose para nuevos compromisos internacionales, entre ellos el próximo Mundial de Karate WKC que se celebrará en Cadiz, España a finales de octubre de este año, considerado uno de los eventos más importantes de la disciplina a nivel mundial.

La actuación de María Andrée Robles Véliz también refleja el crecimiento que ha tenido el karate juvenil en Guatemala durante los últimos años, impulsado por atletas que desde temprana edad asumen procesos de preparación constantes y competencias de alto nivel. Su participación en el campeonato continental evidencia cómo el deporte formativo continúa abriendo espacios para que nuevos talentos puedan representar al país en escenarios internacionales.