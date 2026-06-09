Superando lesiones y fronteras: Leonel Rivas Flores brilla en jabalina

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Con 18 años y raíces garífunas, Leonel Rivas Flores se proyecta como una firme promesa para conquistar una medalla olímpica mediante su esfuerzo y disciplina de alto rendimiento.

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"Mi sueño es traer una medalla olímpica para Guatemala. No es una ilusión y siento que con esfuerzo lo voy a lograr", es una de las afirmaciones que ha hecho Leonel Rivas Flores, digno representante del atletismo izabalense.

Considerado una joya en la disciplina del lanzamiento de jabalina, Leonel Eugenio Rivas Flores, de 18 años, se proyecta como una de las figuras más prometedoras del atletismo guatemalteco y su reciente récord nacional en la categoría U20 lo reafirma.

Leonel Rivas entrena con la mirada puesta en competencias internacionales. (Foto: CDAG)

Orgulloso de sus raíces garífunas, el joven nacido en Lívingston, Izabal, ha demostrado que el talento, la disciplina y la perseverancia pueden abrir camino hacia el alto rendimiento deportivo.

Actualmente posee el récord nacional en lanzamiento de jabalina en la categoría U20, con una marca de 61.55 metros, vigente desde 2001, que impuso en la XXXVIII edición del Campeonato Centroamericano U20 de Atletismo celebrado en Managua, Nicaragua.

Esta joven promesa del atletismo guatemalteco se prepara para nuevas competencias. (Foto: CDAG)

"El récord U20 en jabalina era parte de mis metas y ahora voy por el mayor. Fue una emoción muy grande porque competí con atletas más grandes, pero estaba listo para el récord. Cuando logré la marca tuve presente a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanos y a mi entrenador, Yoamel Ruiz, quien no pudo viajar", recordó el atleta.

Hace dos años también logró el récord de jabalina U18, con una marca de 57.48 metros. Además, practica lanzamiento de bala y disco, y fue cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Leonel Rivas muestra su potencia en el lanzamiento de jabalina durante entrenamiento. (Foto: CDAG)

Leonel, el menor de seis hermanos y establecido en la ciudad capital desde hace algunos años, encontró la inspiración en el atletismo gracias a su tío Guillermo Rivas, campeón centroamericano y especialista en decatlón.

"Con Guillermo comparto desde que tengo memoria; fue mi guía desde que empecé. Él me sacó de mi casa y me enseñó el deporte. Me aconseja no rendirme y ver siempre hacia adelante", comentó.

Leonel Rivas busca superar sus propias marcas en cada competencia. (Foto: CDAG)

El joven atleta ha superado distintas dificultades en su carrera deportiva para convertirse en un orgullo nacional. Recordó que el año pasado sufrió una lesión en el codo, experiencia que lo fortaleció y le enseñó que los momentos difíciles pueden superarse con perseverancia.

Para él, el éxito en el deporte requiere disciplina, constancia y esfuerzo diario, ya que los resultados no llegan de la noche a la mañana, por lo que su preparación ha sido exigente, con entrenamientos intensos y constantes.

Ya que el lanzamiento de jabalina requiere flexibilidad, fuerza y explosividad, realiza alrededor de 15 lanzamientos por sesión. Además, su entrenador analiza videos de las prácticas para corregir errores y perfeccionar su técnica.

Con la mirada puesta en seguir superando marcas y representar al país en competencias internacionales de alto nivel, el atleta continúa con sus intensos entrenamientos para transformarse en un ejemplo a seguir.