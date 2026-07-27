Mariapaz e Ian buscan tu apoyo para representar a Guatemala en "Mundial de Robótica"

-

Mariapaz Rodríguez García e Ian Enrique Barenos del Cid, integrantes del equipo "Guatebots", buscan representar a Guatemala en el "Mundial de Robótica 2026", sin embargo necesitan apoyo económico viajar e inscribirse.

Los pequeños de 9 años, estudiantes del "Colegio Los Olivos del Norte", obtuvieron el primer lugar nacional, en la categoría "Futuros Innovadores (Elementary)", de la "World Robot Olympiad (WRO) Guatemala", clasificando al evento internacional que se celebrará del 7 al 11 de diciembre en San Juan, Puerto Rico.

Foto: Karla García.

Los guatemaltecos competirán con niños de distintos lugares del mundo, demostrando el potencial del país, en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas).

Mariapaz e Ian fueron los ganadores nacionales con su propuesta llamada "Museo Viajero", un robot diseñado para llevar experiencias tecnológicas y culturales, a escuelas rurales y comunidades con acceso limitado a recursos digitales, buscando un impacto social.

Los pequeños ganaron el primer lugar a nivel nacional. Foto: Karla García.

¿Por qué Mariapaz e Ian buscan apoyo para viajar al Mundial de Robótica 2026?

El equipo "Guatebots" hace un llamado a empresas, instituciones y personas particulares que deseen aportar ya que sus familias no cuentan con los recursos para cubrir estos gastos.

Cada niño debe viajar con un tutor, en este caso sus madres: Karla García y Astrid Del Cid. Se requiere la cantidad de $1900 (Q14,250) por persona, un total de $7,900 (Q59,250) por 4 personas. Esto incluye: Inscripción, hospedaje y alimentación.

¿Cuándo deben pagar su inscripción Mariapaz e Ian para ser parte del Mundial de Robótica?

Los estudiantes deben hacer un pago adelantado de $3,000 (Q22,500) y tienen hasta el 3 de agosto, de lo contrario quedarán fuera de la competencia.

Si deseas apoyar a los guatemaltecos puedes hacer tu depósito a la cuenta de ahorro BI de Ian Barenos 39-35923 y a la cuenta de ahorro BI de Mariapaz García 39-35924.