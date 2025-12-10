Apoya a Marce, necesita un transplante de hígado a causa del Lupus que padece

-

Paula Marcela Pedroza enfrenta una batalla contra el Lupus, enfermedad autoinmune crónica, actualmente necesita un trasplante de hígado, producto de su padecimiento. ¡Apóyala!

Vera Cordón, madre de Marce, cómo es conocida con cariño, compartió la historia de entereza de su pequeña, con quien día a día libra momentos de angustia y a la vez esperanza.

"Es mi bebé guerrera, desde los 9 años padece lupus erimatoso sistémico y con todo, se acaba de graduar de bachilleraro en ciencias y letras", explicó.

Acerca de cuáles fueron los síntomas previo a su diagnóstico contó:

"Empezó con fiebre y dolor de pecho, luego neumonía, una fuerte, la operaron y drenaron líquido de su pulmón, después pasó por una ventana pericardica, procedimiento quirúrgico que crea una abertura en el pericardio (el saco que rodea el corazón)".

"En su cuerpo se desarrollan derrames y así fue como la diagnosticaron de lupus, desde entonces nuestro camino ha sido muy largo y doloroso, ella padece del hígado (hepatitis autoinmune) debido al consumo de los medicamentos para controlar la enfermedad, tiene vasculitis y eso le impide caminar, además siente mucho dolor", siguió.

La joven ha pasado por mucho, desde enfrentar Hepatitis A, hasta la posibilidad de extraerle parte de un pulmón, aunque y no fue necesario, actualmente tiene 18 años y desea seguir cumpliendo sus metas, sin que su padecimiento sea un obstáculo.

"Hoy me encuentro en un punto crítico, enfrentando la falla hepática y la urgente necesidad de un trasplante de hígado. sigo luchando con la esperanza de encontrar la estabilidad que tanto anhelo. Cada día es una nueva batalla, pero mi espíritu se mantiene en pie, buscando la luz al final del túnel. La incertidumbre me acompaña, pero también la determinación de no rendirme. He aprendido a valorar cada pequeño momento de felicidad, cada sonrisa de mis seres queridos y cada día que me permite sonreír", explicó Marce acerca de su vida.

"El apoyo de mi familia y amigos ha sido fundamental en este viaje. Ellos son mi roca, mi fortaleza y mi motivación para seguir adelante... sé que sin la presencia de Dios en mi vida, la percepción de mis circuntancias sería totalmente diferente".

Corriendo por Marce

Familiares invitan a una carrera a beneficio de Paula Marcela. La actividad se llevará a cabo en "Paseo del Lago", Amatitlán, podrás recibir los detalles con tu inscripción. Está programado el 21 de diciembre a partir de las 8:00 a.m.

La donación tiene un costo de Q50, todo lo recaudado servirá para los tratamientos de Marce, y para la reunión de la cantidad necesaria para el trasplante. Para inscribirte puedes hacerlo a través de mensaje directo a la cuenta de Instagram @todosxmarce, ingresa aquí.

Puedes hacer tu donativo a la cuenta de ahorro de BI, 3886540.

