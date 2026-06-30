Horarios confirmados para los cuartos de final de la Supercopa Bantrab

La Supercopa Bantrab 2026 entra en su etapa decisiva tras la confirmación de los horarios para los cuartos de final, instancia en la que ocho equipos buscarán un lugar entre los cuatro mejores del certamen organizado por la Federación Nacional de Futbol de Guatemala.
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La actividad comenzará el sábado 4 de julio con el duelo entre Deportivo Municipal R-19 y Antigua GFC. La jornada concluirá el domingo con una cartelera de tres compromisos. Fraijanes se medirá ante Nueva Santa Rosa, mientras que Santa Lucía enfrentará a Xelajú MC y el cierre estará a cargo de Chiquimula y Aurora.
La fase de octavos de final dejó resultados inesperados, entre ellos la eliminación del Deportivo San Pedro, recién ascendido a la Liga Nacional, así como la sorpresiva despedida de Deportivo Mixco, que cayó en la tanda de penales frente a Fraijanes.
Una vez concluyan los encuentros de este fin de semana, la organización dará a conocer los horarios de las semifinales. La gran final de la Supercopa Bantrab está programada para jugarse el próximo 18 de julio a partido único en el estadio Cementos Progreso.