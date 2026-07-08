Mauricio Roque: “Tengo mucha expectativa por correr en Guyana”

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El Gran Prix de Guayana, que albergará la tercera fecha del GT Challenge de Las Américas, ha generado mucha expectación en los pilotos, entre los que se encuentra, el guatemalteco, Mauricio Roque, multicampeón en diversos seriales de automovilismo y motovelocidad.

El Autódromo South Dakota, que tuvo una remodelación para la competencia del próximo domingo, será la casa de los autos más rápidos de la región centroamericana. Ahí, Roque, hará dupla con el canadiense, Dean Paquette, a bordo del Porsche 992 Cup, del equipo APEX 70, en la división GTS Light.

"Me llama mucho la atención competir en un país como Guyana. Es un destino muy exótico, que me hace recordar mis primeras carreras en el caribe, netamente, en República Dominicana, primero compitiendo en motocicletas, y luego con autos", comentó Roque.

Guayana está territorialmente ubicada en Suramérica, y colinda con Venezuela, Brasil, y Surinam, pero políticamente pertenece al Caribe, por ende, el GT Challenge de Las Américas, tomará esta competencia como la primera parada en esa región, ya que la segunda (cuarta del campeonato) se realizará en Barbados.

El equipo APEX 70, es donde compite Mauricio Roque, al mando de un Porsche 992 Cup. (Foto: Mauricio Roque)

"Este tipo de carreras, le ponen cierto sabor y gusto al campeonato. Guyana me da mucha curiosidad, y muchos deseos de competir. Las pistas estilo latinoamericano siempre son muy especiales", agregó.

Mauricio viajó este miércoles a ese país para el Gran Prix del próximo domingo. Junto a él, han confirmado su participación los también pilotos guatemaltecos, Carlos Hernández, quien competirá con un Lamborghini GT3 EVO 1, y su hijo, Juan Diego, quien hará dupla con la colombiana, Tatiana Calderón, al mando de un Lamborghini Huracán Súper Trofeo EVO II.

"Este año corro con el equipo APEX 70, que nos ha brindado muchísimo apoyo. Hago dupla con Dean Paquette, que sabe enfrentar este tipo de competencia", finalizó Roque.