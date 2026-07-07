El Mayo Zambada acepta la condena a cadena perpetua en EE.UU.

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Zambada indicó que aceptaría los cargos que lo condenan a cadena perpetua pero solicitó no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se contemple su estado de salud.

Ismael "El Mayo" Zambada, fundador del Cartel de Sinaloa, aceptó su condena a cadena perpetua en Estados Unidos, haciendo énfasis en dos requerimientos que presentó por medio de un escrito el pasado lunes 6 de julio, ante el tribunal federal de Nueva York que lleva su caso.

Zambada solicitó no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice el cuidado de su salud. De ese modo, se declaró culpable "plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua. Acepta este resultado y no solicita al tribunal que lo condene fuera de la ley", dice la carta que los abogados entregaron al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Durante todo este proceso, tanto los abogados como El Mayo Zambada han recalcado que buscan que el juez considere la situación de salud del detenido. Incluso, no presentaron "asistencia sustancial" a las autoridades estadounidenses ni busca hacerlo en el futuro para obtener una reducción de la condena.

La audiencia de sentencia de Zambada está prevista para el 20 de julio. (Foto: Redes Sociales)

"El Sr. Zambada tiene 76 años y padece diversos problemas de salud asociados a la edad", detalla el escrito y pide al Tribunal que recomiende su traslado a un centro de detención "adecuadamente equipado para atender las necesidades de tratamiento médico del acusado".

"Dada la problemática médica que consta en el expediente, la defensa solicita respetuosamente que dichos aspectos se tengan expresamente en cuenta durante el proceso de designación del centro", piden los abogados.

La carta presentada a la corte, también cita una declaración atribuida a Zambada durante el proceso. "Reconozco el grave daño que las drogas ilegales han causado a la población de los Estados Unidos, de México y de otros lugares. También reconozco el costo humano de la violencia y la ilegalidad en las que incurrió mi organización criminal. Asumo la responsabilidad por mi papel en todo ello y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones", dice el texto.

Zambada solicita a las autoridades que se contemple el cuidado de su salud. (Foto: Redes Sociales)

Zambada llegó a Estados Unidos el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien según el propio relato de la defensa de Zambada, Guzmán lo engañó para luego trasladarlo por la fuerza y entregarlo a las autoridades estadounidenses.

En agosto de 2025, Zambada se declaró culpable de varios delitos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado. La audiencia de sentencia está prevista para el 20 de julio.

* Con información de CNN Español