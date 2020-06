Médicos del hospital del Parque de la Industria irán a paro

"Seguimos manteniéndonos con donaciones... no nos han pagado", es parte de los reclamos de los médicos que laboran en el hospital temporal del Parque de la Industria, quienes anunciaron que harán un paro laboral.

El pasado 29 de mayo, los médicos enviaron una carta a las autoridades del hospital temporal y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para exigir que les pagaran sus honorarios que no han recibido desde marzo cuando empezaron a trabajar y que les agilicen sus contratos.

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

En la misiva, en la que también pedían medicamentos e insumos, los médicos establecieron un plazo de siete días para que les cumplieran sus peticiones. Sin embargo, transcurrió el tiempo estipulado y las autoridades no cumplieron lo solicitado.

Durante toda la semana se les cuestionó a las autoridades sobre las peticiones de los médicos y respondieron que estaban agilizando los proceso y que ya estaban abastecidos.

Este domingo, el hospital temporal no permitió el ingreso de 45 trabajadores operarios del Parque de la Industria, bajo el argumento de que incumplieron con la papelería que se requería para contratarlos. Sin embargo, esto se hizo luego de que las personas trabajaran en el lugar casi 90 días.

Mira aquí la carta enviada el 29 de mayo:

Nuevas medidas

En una nueva carta dirigida al presidente Alejandro Giammattei, al vicepresidente Guillermo Castillo, a las autoridades del Ministerio de Salud, los médicos anunciaron que harán un paro para exigir que les cumplan sus requerimientos.

"Los médicos generales que actualmente laboramos en el Hospital Parque de la Industria, nos declaramos desde el día de hoy 8 de junio de 2020 en Sesión Permanente, no descuidando la atención de los pacientes sintomáticos, moderados y críticos que ameriten atención inmediata", señalaron.

En conferencia de prensa, los médicos informaron que ochos profesionales siguen sin contrato y sólo se les pagó a ocho personas. "Unos 44 médicos aún no recibimos nuestra remuneración... pero no es sólo eso lo que pedimos, porque prácticamente tenemos que rogar por que nos den equipo de protección médica y el hecho que ayer hayan destituido a 45 operarios significa que en cualquier momento nos pueden decir que ya no trabajamos aquí".

"El presidente (Alejandro Giammattei) se jacta en sus conferencia diciendo que hay miles y miles equipo de protección personal, pero zapatones y gorros en esta institución no hay... Estamos afectados, estamos preocupados y sobre todo decepcionados, pero seguimos en pie de lucha por el pueblo de Guatemala que es a quienes nos debemos", manifestó uno de los médicos que dio conferencia de prensa este lunes frente al Parque de la Industria.

Agregó: "Le pedimos al Ministro de Salud (Hugo Monroy), al viceministro de Hospitales (German Scheel) y al presidente (Alejandro Giammattei) que realicen su trabajo como lo estamos haciendo nosotros, que hagan lo que tienen que hacer para lo que fueron electos y para lo que fueron designados".